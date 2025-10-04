เด็กแว้นครึ่งร้อย จัดแข่งรถกลางดึก ขี่ย้อนศรชนประสานงา เจ็บ 3 เพื่อนหนีหมด
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.พัทลุง เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงาบนถนนอภัยบริรักษ์ บ้านหัวควน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 สีน้ำเงิน มีนายชยพล (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี เป็นคนขับ และนายปรเมศวร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี ซ้อนท้าย ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดงแต่งซิ่ง ขับขี่ย้อนศร ของนายพีรพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี แรงชนทำให้ทั้ง 3 คนบาดเจ็บ กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล
ขณะเดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 50 คันรวมตัว ส่งเสียงดังและแข่งรถบนถนน สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่นต่างแยกย้ายหลบหนีกันไปหมด
ADVERTISMENT