บีจีเอฟ เมินช่วยทหารพม่า บุกตีฝ่ายต้าน ผู้ลี้ภัยชายแดน เพิ่มเกือบ 3 พัน ระส่ำขาดอาหาร-ยา

ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาตามแนวชายแดน เพิ่มขึ้น เกือบ 3,000 คน กำลังประสบภาวะแคลนอาหาร และยารักษาโรค
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากว่า จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับ ฝ่ายต่อต้านที่ประกอบไปด้วยทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) และกองกำลังปกป้องปะชาชน (พีดีเอฟ.) บริเวณค่ายเลเกก่อ อ.เมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน อ.แม่สอด ทำให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาต้องหนีภัยสงครามออกมาจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดเมียวดี มากถึง 13 หมู่บ้าน โดยไปอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ที่บ้านมินละปั่น บ้านผาลู และบริเวณเกาะมะนาว ฝั่งเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด ทั้งหมด 2,919 คน
ขณะนี้ผู้ลี้ภัยทั้งหมดกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค และยังไม่สามารถกับไปภูมิลำเนาได้ เนื่องจากยังมีการสู้รบอยู่ ในพื้นที่เส้นทางสายกอกาเลก ติ่นกานหยิ่นหน่อง และบริเวณบ้านเลเกก่อ
สำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายเมียนมา กับฝ่ายต่อต้าน ยังคงมีการสู้รบอยู่ แต่ไม่หนักมาก เพราะทหารเมียนมาไม่สามารถบุกโจมตีฝ่ายต่อต้านได้โดยง่าย เพราะต้องสูญเสียกำลังทหารจำนวนมาก แม้ว่า ฝ่ายทหารเมียนมาร้องขอไปยังกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือ บีจีเอฟ.ของพันเอกหม่อง ชิตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังบีจีเอฟ.ที่เป็นพันธมิตรกับฝ่ายเมียนมาก็ตาม แต่ฝ่ายบีจีเอฟไม่ให้ความร่วมมือ