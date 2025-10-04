ทลายแล็บหมอฟันเถื่อน รวบดาวติ๊กต็อก คนฟอล 2 แสน คาบ้านพัก
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สกลนคร ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ ดวงแก้ว ผกก.สภ.สว่างแดนดิน มอบหมายให้ จนท.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตร.ชุดสืบสวน สภ.สว่างแดนดิน ปกครองสว่างแดนดิน เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมายค้นหลังหนึ่ง ใน อ.สว่างแดนดิน ของศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
สืบเนื่องจากบัญชี TikTok ชื่อ Am.Retainer ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 195,000 คน และยอดไลก์วิดีโอรวมกว่า 1.4 ล้านครั้ง บัญชีดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์ผลงานรีเทนเนอร์แฟชั่นสีสันสดใสลวดลายต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยในโปรไฟล์ได้ระบุให้ลูกค้าที่สนใจสั่งทำ ติดต่อไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ต้องหา
พฤติการณ์คือ หญิงสาวอายุ 23 ปี จะทำการส่งชุดพิมพ์ปากไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ลูกค้าพิมพ์ฟันด้วยตนเอง แล้วส่งกลับมาให้ผู้ต้องหาใช้ผลิตรีเทนเนอร์ ณ บ้านพักของตนเอง ก่อนจะจัดส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้า จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดแบบครบวงจร 15 รายการ รวมของกลางกว่า 100 รายการ อาทิ เช่น แบบพิมพ์ฟันจากลูกค้า, ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบจำลองฟัน, วัสดุทำรีเทนเนอร์, เครื่องฉายแสง, อุปกรณ์กรอฟัน, สติ๊กเกอร์โลโก้แบรนด์ของตนเอง และรีเทนเนอร์ที่ผลิตเสร็จแล้วรอการจัดส่งอีกเป็นจำนวนมากไปทั่วประเทศไทย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง 4 ข้อหาหนักแก่ผู้ต้องหาหญิงสาว อายุ 23 ปี ลูกสาวเจ้าของบ้าน 1.ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 2. ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 3.ขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น (ฝ่าฝืนคำสั่ง ประกาศของสคบ.)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 4.นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) หลังการตรวจค้นของกลาง โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ถึงอันตรายจากการสั่งซื้อรีเทนเนอร์เถื่อนหรืออุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องถูกผลิตขึ้นเฉพาะบุคคลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานและกระบวนการผลิตที่สกปรก เสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปาก ฟันเคลื่อนผิดตำแหน่งอย่างถาวร และอาจได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนเข้ารับบริการกับทันตแพทย์ในคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่ราคาถูก เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงในระยะยาว หากมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝนถล่มทั่วกรุง ท่วมหลายพื้นที่ ประเวศหนัก 112.5 มม. แจ้งวัฒนะ ผวา ฝาซีเมนต์ปิดท่อทรุดตัว
- อย.สั่งระงับ-เรียกคืน ‘ครีมกันแดดนำเข้าจากออสเตรเลีย’ หลังพบปัญหาค่า SPF ไม่ตรงตามจริง
- ททท. เปิดแคมเปญ Thai Serve ตอกย้ำจุดแข็งอาหารไทยสู่ระดับโลก ปั้นเงินสะพัด 135 ล้านบาท
- ‘ธีรพงศ์ ‘ จัดให้ 170 กก.คลีนแอนด์เจิร์ก ผงาดเหรียญทองยกเหล็กโลกที่นอร์เวย์