ชาวบ้านผวาหนีตายวุ่น อดีตแฟนหนุ่ม บุกจ่อยิงสาววัย 27 คาแผงผัก กลางตลาดดัง เพชรบุรี

ชาวบ้านผวาหนีตายวุ่น อดีตแฟนหนุ่ม บุกจ่อยิงสาววัย 27 คาแผงผัก กลางตลาดหนองบ้วย
เมื่อเวลา 7.30 น.วันที่ 4 ตุลาคม พ.ต.ท.ณรงค์ บุญช่วย สารวัตรเวร สภ.ท่ายาง รับแจ้งเหตุ มีบุคคลถูกยิง ที่ ตลาดหนองบ้วย อ.ท่ายาง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รักษาการ ผกก.สภ.ท่ายางทราบ แล้วประสาน สายตรวจสภ.ท่ายาง เจ้าหน้าที่นิธิสว่างสรรเพชร ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นโซนตลาดชาวไร่ ภายในตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย พบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สีดำ จอดล้มอยู่ ข้างรถพบรองเท้าแตะสีขาว 1 คู่ และกองเลือดขนาดใหญ่
ส่วนผู้บาดเจ็บ ทราบที่ต่อมาคือ นางสาวอรจิรา อายุ 27 ปี ชาวต.ท่ายาง อ.ท่ายาง ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณท้ายทอยทะลุปาก ญาตินำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี ขณะนำส่ง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ รถโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจึงออกมารับตัวผู้บาดเจ็บรักษาตัวต่อ แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุมีผู้พบเห็น นางสาวอรจิรา ยืนมีปากเสียงกับนายนิก แฟนหนุ่ม ก่อน นางสาวอรจิราจะขี่จักรยานยนต์มาที่แผงผักของตัวเอง จากนั้นกล้องภาพวงจรปิดปรากฏภาพ พบขณะเกิดเหตุมีชายใส่หมวก ผ้าคลุมอำพรางใบหน้า ขี่รถจักรยานยนต์ สีเขียว เข้ามาจอดห่างจาก ที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตร จากนั้นชายคนดังกล่าว เดินลงจากรถตรงเข้ามาชักอาวุธปืนยิง นางสาวอรจิรา ซึ่งขณะนั้นกำลังคร่อมรถจักรยานยนต์เตรียมจอดในที่เกิดเหตุ โดยจ่อยิงหัวจากด้านหลัง 3 นัด จน นางสาวอรจิราล้มลง จากนั้นผู้ก่อเหตุได้วิ่งอ้อม ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ตัวเองหลบหนีไป โดยชาวบ้านต่างผวาหนีตายวุ่น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็น นายนิกซึ่งเคยคบหากับผู้ตายมาก่อน โดยมุ่งประเด็นสาเหตุหึงหวง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวเพื่อดำเนินคดี
