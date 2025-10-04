พายุบัวลอยทำพิษ น้ำท่วมโรงเรียนบ้านดง ทำครุภัณฑ์เสียหาย ด้านครูวอนปชช.ช่วยฟื้นฟู
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์ ขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา เนื่องจากทางโรงเรียนได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก น้ำเจ้าท่วมพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ ห้องเรียน สนาม ห้องสมุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
โดยนายสุรชาติ คำอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง แจ้งว่าเกิดเหตุน้ำท่วมจากผลกระทบของพายุบัวลอย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งตัวอาคาร ทรัพย์สินทางราชการ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ชุดนักดนตรีวงดุริยางค์ หนังสือเรียน หนังสือห้องสมุด รวมถึงบ้านพักครู โดยเฉพาะระบบน้ำประปาของโรงเรียน เสียหายจนใช้การไม่ได้จึง ได้ประกาศ ขอความ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน