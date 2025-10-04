ผอ.กกต.พิจิตร เข้มเลือกตั้งนายกอบต. สะพัด ซื้อเสียง 2-3 พัน ฮึ่ม หากผิดจริงแจกใบแดงทันที

ผอ.กกต.พิจิตร คุมเข้มเลือกตั้งนายกอบต. 3 แห่ง ย้ำหากพบการทุจริตจริงแจกใบแดงทันที
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายอมร รัชตังกูร ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่ มีนายก อบต. 3 แห่งของจังหวัดพิจิตร ประกอบไปด้วย อบต. ปากทาง อบต. สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร อบต.หนองโสน อำเภอสามง่าม และ ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ขณะนี้ กกต. พิจิตร ได้จัดให้ มีการเลือกตั้งนายก อบต.ทั้ง 3 แห่งขณะนี้จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2568
นายอมร กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งทั้ง 3 อบต. ในครั้งนี้ เป็นช่วงของโค้งสุดท้ายแล้วการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้กกต.ได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนของกกต. ว่ามีกระแสของการซื้อเสียงกันอย่างมากถึง 2,000-3,000 บาท โดยเฉพาะ อบต.ปากทาง
นายอมร กล่าวอีกว่า ตนได้ส่งชุดสืบสวนของกกต.ลงไปในพื้นที่โดยฉะเพราะ อบต. ปากทางเพื่อหาข่าวในเรื่องของการซื้อเสียงจับผู้กระทำผิดกฎหมาย และถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดในเรื่องของการซื้อเสียงจริง แต่ทางกกต.จะดำเนินการให้ถึงที่สุดทั้งถูกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและจะให้ใบแดงทันที