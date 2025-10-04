ครูโมโห ป.1 แอบหยิบขนมกิน ใช้ฟุตเหล็กกระหน่ำตี-ตบปาก จนช้ำ แม่ปล่อยโฮ รับไม่มีเงิน

ครูโมโห เด็กป.1 แอบหยิบขนมกิน ใช้ฟุตเหล็กกระหน่ำตีเด็ก-ตบปากซ้ำ แม่ปล่อยโฮ รับไม่มีเงิน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อผู้นำชุมชนประกอบด้วยสารวัตรกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ไม่อาจทนเห็นความอยุติธรรม จึงพากันเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.นาสัก หลังได้รับแจ้งว่า เด็กนักเรียนชั้น ป.1 อายุเพียง 7 ขวบ ถูกครูชายประจำชั้นวัย 23 ปี ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
ผู้นำชุมชนเผยว่า วันเกิดเหตุไปพบเด็กชายรายดังกล่าวโดยบังเอิญ สังเกตเห็นใบหน้าและลำคอมีรอยช้ำแดงชัดเจน จึงสอบถามจนได้รู้ความจริงสุดสะเทือนใจว่า เด็กหยิบขนมของครูกินเพราะ “ไม่มีเงินซื้อ” เป็นขนมมาร์ชเมโล่ ทำให้ครูไม่พอใจ ใช้ฟุตเหล็กตีหลายครั้ง ก่อน ตบปากซ้ำอีก 10 ที ยังไม่หนำใจ ยัง บังคับให้เด็กไปล้างห้องน้ำ เป็นการลงโทษ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ นางเอ (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี แม่ของเด็ก ซึ่งถึงกับร้องไห้โฮ เล่าทั้งน้ำตาว่า วันนั้นตนไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ลูกคงหิวจึงหยิบขนมของครูกิน สุดท้ายกลับถูกทำร้ายจนมีรอยฟกช้ำทั้งใบหน้าและลำคอ ซึ่งแพทย์ยืนยันว่ามีร่องรอยถูกตีด้วยวัตถุแข็งและถูกหยิกหลายแห่ง ซึ่งวันนี้มีเพื่อน ในห้องประมาณ 5 คน เห็นคุณครูทำร้าย ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ผู้นำชุมชนจึงตัดสินใจพาแม่และเด็กเข้าแจ้งความที่ สภ.แม่เมาะ เพื่อดำเนินคดีกับครูรายนี้อย่างถึงที่สุด
แม่เด็กเผยทั้งน้ำตาว่า ขอเพียงอย่างเดียว “ช่วยย้ายครูคนนี้ออกไปจากโรงเรียน” เพราะลูกชายไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้ว หวาดผวาและหวาดระแวงอย่างหนัก กลัวว่าการถูกตีที่ศีรษะหลายครั้งอาจส่งผลกระทบต่อสมอง ในอนาคต ขณะนี้ครอบครัวกำลังรวบรวมใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานไปยังท่านนายอำเภอแม่เมาะ เพื่อเอาผิดครูรายนี้ตามกฎหมาย