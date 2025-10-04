หนุ่มโคราช หลับใน ตกร่องกระแทกต้นไม้ รถขาด 2 ท่อน รอดเพราะคาดเข็มขัดนิรภัย

ปาฏิหาริย์ หนุ่มโคราช หลับในตกร่องกระแทกต้นไม้ รถขาด 2 ท่อน รอดเพราะคาดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 4 ตุลาคม อาสากู้ภัย ฮุก 31 โคราช ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุแม่ข่าย บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ว่า มีอุบัติเหตุรถเก๋งตกถนน ที่ ถนนสาย 304 ใกล้โรงงานแป้ง KR โคราช และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงจัดทีมกู้ชีพ-กู้ภัย นำอุปกรณ์และรถพยาบาล รุดไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุ พบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีบรอนซ์เทา ตกอยู่ในร่องกลางถนนสภาพรถขาดเป็น 2 ท่อน พังยับทั้งคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย 1 ราย เป็นคนขับ ทราบชื่อคือ นายวิศวชิต สมเด็จสกุล อายุ 25 ปี เป็นชาวตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถบริเวณเบาะที่นั่งคนขับ โดยมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้า รอบดวงตา และศีรษะแตก ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกฟกช้ำ ซึ่งผู้บาดเจ็บยังมีสติ สามารถสื่อสารได้ แต่หายใจลำบาก กู้ชีพ-กู้ภัยจึงรีบให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ออกซิเจนช่วยหายใจ ก่อนรีบนำส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทราบว่า เพิ่งเลิกงาน และกำลังขับรถกลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ เกิดอาการหลับใน จึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ จนรถเสียหลักตกไปร่องกลางถนน แล้วพลิกคว่ำกระแทกอย่างแรงกับต้นไม้หลายต้น จนรถพังยับ สภาพขาดเป็นสองท่อน เอาคืนไม่ได้ แต่ไม่มีคู่กรณีและไม่มีทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหาย
ซึ่งเหตุการณ์นี้ ถือว่า คนขับยังโชคดีที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะคาดเข็มขัดนิรภัย และระบบเซฟตี้ ถุงลมนิรภัยของรถบริเวณหลังพวงมาลัยและคอนโซลหน้ารถ ทำงานอย่างรวดเร็ว จึงซับแรงกระแทกทำให้ไม่ได้รับอันตรายรุนแรงไปมากกว่านี้
ร้อยเวร สภ.โพธิ์กลาง เจ้าของพื้นที่ได้ให้กู้ภัยฯ นำรถยก มาขนซากรถคันประสบเหตุ ไปไว้ที่ สภ.โพธิ์กลาง ระหว่างรอสอบปากคำคนขับอย่างละเอียด หลังจากอาการดีขึ้นจนสามารถให้การได้แล้วตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และอื่นๆ ต่อไป
ขอบคุณภาพจากผู้ใช้เฟสบุ๊ก ชื่อ “Chaiyasit Phupharat”