ครูโหด ติดต่อขอโทษแม่เด็กป.1 ถูกฟุตเหล็กกระหน่ำตี กำนันหวั่นเรื่องลาม จี้ย้ายครูจากพื้นที่
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จากกรณีครูได้ใช้ฟุตเหล็กตีนักเรียน ป.1 เพราะแอบหยิบขนมไปกิน จนเด็กมีอาการฟกช้ำ ขณะที่แม่ของเด็กยอมรับ ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านของเด็ก พบว่าวันนี้มีทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านต่างพากันนำขนม, ข้าวของ และทุนการศึกษามามอบให้น้อง ป.1 เนื่องจากครอบครัวน้องฐานะไม่ค่อยดี และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ชาวบ้านบางรายถึงกับนำขนมมาร์ชเมลโล่มาให้น้องหลายกล่อง และชิมให้ผู้สื่อข่าวดู และยังแซวว่าจะโดนครูตีไหมเนี่ย ซึ่งคนที่มานั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องก็ผิดจริงที่ไปขโมยขนมครู แต่วิธีการทำโทษเด็กมีตั้งหลายวิธีทำไมถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
ด้านแม่ของเด็กเปิดเผยว่า หลังเกิดเรื่องพ่อแม่ของครูรายดังกล่าวติดต่อมาเพื่อจะขอโทษ ด้วยความโมโหก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ เพราะตอนแรกๆ ทำไมไม่คิดจะมาหา และอยากฝากบอกครูว่าอย่าไปทำแบบนี้กับลูกหลานใครอีก หากควบคุมสติตนเองไม่ได้หรือไม่มีความเป็นครู ก็ลาออกไปเถอะ
เช่นเดียวกับนางดาวเรือง อายุ 43 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนก็มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว หลังทราบเรื่องก็ยอมรับว่าครูรายนี้ทำเกินกว่าเหตุ เข้าใจว่าเด็กผิด แต่วิธีลงโทษเด็กมีตั้งเยอะแยะแต่เลือกที่จะทำร้ายเด็กแบบนี้มันเกินไป และเชื่อว่าหากครูคนนี้ยังอยู่ที่โรงเรียนตนเองก็คงไม่วางใจให้ลูกไปเรียนเช่นกัน ที่กังวลใจมากที่สุดก็คือ หลังมีข่าวออกไปในกระแสโซเชียลวิจารณ์กันแรงมาก แถมยังมีการขุดประวัติครูรายนี้อีก และเช้าวันนี้ยังมีชายสองคนมาถามบ้านเด็กและครูรายดังกล่าว ทั้งยังบอกว่าอยากจะตบครูอีก จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา เพราะครูและชาวบ้านคงมองหน้ากันไม่ติดแล้ว
ขณะที่นายรัตน์ อุหม่อง กำนันตำบลนาสัก และนายณรงค์เดช วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า เรื่องแบบนี้หากเกิดกับลูกหลานใครก็ยากที่ใครจะรับได้ เด็กผิดจริงที่ขโมยขนมครูกิน แต่การทำโทษมันแรงเกินไปไหม มีวิธีตั้งมากมายให้ทำโทษเด็ก ส่วนเรื่องที่กังวลใจมากที่สุดก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านเขาไม่เอาครู แถมกระแสในโซเชียลก็แรงมาก ถึงขั้นมีคนอินกับเรื่องนี้ตามหาครูถึงในหมู่บ้าน ก็อยากให้ผู้บังคับบัญชาและต้นสังกัดครูรายดังกล่าวย้ายครูออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อลดแรงต้านของชาวบ้าน