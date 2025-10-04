เขื่อนพิมาย น้ำยังล้นความจุ จนท.เร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำลงท้ายเขื่อน

เขื่อนพิมาย น้ำยังล้นความจุ จนท.เร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำลงลำมูลท้ายเขื่อน ทำน้ำท่วมนาข้าวนับร้อยไร่
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ไหลสะสมลงลำมูลอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะมาสมทบรวมกันที่พื้นที่รับน้ำอำเภอพิมาย โดยปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมายยังล้นความจุ ล่าสุดอยู่ที่ 4,565,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 126.47% ของความจุทั้งหมด
ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง ผลักดันน้ำในลำมูลเหนือเขื่อนพิมาย ไปลงลำมูลด้านท้ายเขื่อนโดยเร็ว เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมแหล่งโบราณสถานและพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอพิมาย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง มาติดตั้งและเดินเครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำภายในคลองน้ำรอบๆ เขตเทศบาลตำบลพิมายออก หลังจากพบว่า ปริมาณน้ำลำมูลได้หนุนสูงขึ้น และเริ่มไหลเข้าไปในเขตเทศบาลตำบลพิมายในบางจุดแล้ว
ทั้งนี้ผลจากการเร่งผลักดันน้ำของเขื่อนพิมาย ส่งผลทำให้ระดับน้ำลำมูลด้านท้ายเขื่อน ได้รับผลกระทบ โดยวันนี้พบว่า น้ำลำมูลได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่อยู่ริมลำน้ำ ต้องจมน้ำกว่า 100 ไร่ ถ้าระดับน้ำยังไม่ลด คาดว่า ต้นข้าวที่ชาวนาปลูกไว้ จะแช่น้ำนานจนเน่าตายได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศว่า อิทธิพลของพายุ “แมตโม” จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น และมีในตกหนักบางแห่ง ชาวอำเภอพิมายต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพราะอาจมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมขัง