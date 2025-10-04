เขื่อนแควน้อย น้ำเต็มความจุ ชลประทาน เฝ้าระวังพายุลูกใหม่ จ่อระบายเพิ่มถ้าฝนมาอีกระลอก
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิษณุโลก นายชำนาญ ชูเที่ยง ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในช่วงนี้ถือว่าได้รับอิทธิพลจากพายุบัวลอย ส่งผลให้มีน้ำหลากในหลายพื้นที่ และมีน้ำเข้าเขื่อนใหญ่ กันมากขึ้น โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนสิริกิติ์ ขณะนี้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ 94 % แล้ว สามารถรับน้ำได้อีก 429 ล้าน ลบ.ม.
ขณะที่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ณ วันนี้กักเก็บน้ำที่ 100 % หรือ 939 ล้าน ลบ.ม. แล้ว โดยในวันนี้ยังมีน้ำไหลเข้า 33 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการระบายออกอยู่ที่ 17 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะต้องระบายตามสัดส่วนเพื่อรักษาระบบของตัวเขื่อน แต่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้มาก เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง ปริมาณน้ำแม่น้ำน่านยังวิกฤตอยู่ แต่ก็มีระดับน้ำที่เริ่มลดลงบ้างแล้ว อยู่ที่ ชม.ละ 1-2 เซนติเมตร
ทางชลประทานยังเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีพายุ “แมตโม” ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อไทยได้ หากมีฝนตกหนักเข้ามาอีก ทางเขื่อนแควน้อยอาจมีการระบายมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมา 1-2 วันนี้ แม่น้ำน่าน เริ่มลดลง เขื่อนแควน้อยก็อาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ดีขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางการอีกครั้ง