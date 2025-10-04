ปากเกร็ด เสริมคันกั้นน้ำ ตั้งกระสอบทรายยาวกว่า 10 กม. ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รับมือเขื่อนปล่อยน้ำ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จากที่กรมชลประทาน ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้น ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C29B วัดกร่าง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคม และวันที่ 9-12 ตุลาคม 2568
นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ทราบจากกรมชลประทาน มาว่าตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน จะระบายน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเทศบาลเตรียมการไว้ก่อนแล้ว โดยเสริมคันกั้นน้ำและตั้งแนวกระสอบทรายยาวตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งแต่ปากคลองบางตลาด ถึงคลองบ้านใหม่ พร้อมทั้งเสริมคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นตลอดแนว
รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะมูลฝอยในลำน้ำ รวมทั้งกรอกกระสอบทรายเพิ่มทุกวัน เพื่อนำไปเสริมแนวคันกั้นน้ำให้สูงและแข็งแรงขึ้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจวัดระดับความสูงของน้ำเพื่อจะได้รู้ว่าน้ำมามากขนาดไหน โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานแบ่งงานกันรับผิดชอบ รวมทั้งรองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน ลงพื้นที่ร่วมกันดูแล
นายวิชัย กล่าวอีกว่า ปริมาณน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาเทศบาลจะดูแลบ้านเรือนประชาชนให้ท่วมน้อยที่สุดในคันป้องกันน้ำท่วมด้านใน ส่วนบ้านเรือนนอกแนวคันกั้นน้ำ มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 700-800 หลัง ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ ก็ได้ทำสะพานทางเดินเข้าออกให้ชั่วคราวรวมทั้งดูแลเรื่องยา และการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมซึ่งท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
นายวิชัย กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานว่าพายุลูกใหม่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ของประเทศไทย อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่ระบายไม่ทัน มีต้นไม้หักโค่นจากแรงพายุ ทางเทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยเหลือทันที