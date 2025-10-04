รวบสองผัวเมีย แอบซุกยาในอาหารกระป๋อง สารภาพเตรียมนำส่งพื้นที่ภาคใต้ ด้านจนท.ยึดของกลางก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน จ.เชียงรายร่วมกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วกิ่งทัพยั้ง ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง และชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 6 กองกำลังผาเมือง รวมทั้ง ร้อย ตชด.327 ได้ควบคุมตัวนายสมบูรณ์ อายุ 41 ปี และ น.ส.ปานเลขา อายุ 30 ปี ชาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากบ่ายวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรงด่านตรวจกิ่งทัพยั้ง บนถนนพหลโยธิน พื้นที่บ้านปงตอง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน ตามปกติ
ต่อมาได้ตรวจพบรถบัสโดยสารประจำทางสายแม่สาย-ภูเก็ต ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาจากชายแดน อ.แม่สาย มุ่งหน้าจะเข้าสู่ชั้นในของประเทศจึงได้เรียกตรวจสอบ พบมีนายสมบูรณ์และ น.ส.ปานเลขา นั่งโดยสารมาด้วยท่าทางมีพิรุธจึงได้ขอตรวจดูในสัมภาระ ปรากฎว่าในกระเป๋ามีกระป๋องโลหะบรรจุอาหารสำเร็จรูปชนิดดึงเปิดปิดหลากหลายขนาด เช่น ปลากระป๋อง ผลไม้ ข้าวโพด ฯลฯ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมจำนวนประมาณ 25 กระป๋อง เมื่อยกดูพบมีน้ำหนักผิดปกติจึงขอทดลองเปิดดูภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 176,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้ สอบถามเบื้องต้นทราบว่าจะนำไปส่งที่ภาคใต้ เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย