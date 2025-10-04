สลด ญาติโยมไม่เห็นพระมาปฏิบัติกิจสงฆ์ 4 วัน ไปตามที่กุฏิ ได้กลิ่นโชยมา ไปบอกเจ้าอาวาส พบมรณภาพ
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 4 ตุลาคม ร.ต.ท.อนุพันธ์ สุธันยรัตน์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีพระสงฆ์มรณภาพในวัดสารธรรมาราม (วัดแก่นธรรม) เขตเทศบาลตำบล (ทต.) ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ในกุฏิที่พักสงฆ์สูงสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ สร้างอยู่ลักษณะปลีกวิเวกหลังเดียว บนชั้นสองห้องจำวัดพบร่างพระไพโรจน์ โคตรพันธ์ อายุ 52 ปี เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 4 วัน สภาพขึ้นอืดส่งกลิ่น อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา จุด อ.เฉลิมพระเกียรติ ต้องจุดธูปจำนวนมาก เพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบร่วมกับแพทย์เวรนิติเวชโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เบื้องต้นไม่พบร่องรอยพยานหลักฐาน ที่จะเชื่อมโยงมีบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตแต่อย่างใด ประกอบทางวัดและญาติรวมทั้งผู้นำชุมชน ญาติโยมต่างไม่ติดใจสาเหตุการมรณภาพ จึงมอบหมายให้ทางวัดนำศพประชุมเพลิงต่อไป
ร.ต.ท.อนุพันธ์ เปิดเผยว่า จากการสอบถามพยานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าอาวาส พระและญาติโยม ระบุพระไพโรจน์ อุปสมบท หรือบวชเป็นเวลา 31 พรรษา มีปัญหาสุขภาพอาพาธทางหอบหืด ประกอบกับเป็นพระสันโดษ ชอบปลีกวิเวก จึงเก็บตัว เป็นเวลา 4 วัน ไม่ได้ปฏิบัติกิจสงฆ์ ญาติโยมสงสัยได้เดินไปสอบถาม แต่ได้กลิ่นเหม็น จึงบอกเจ้าอาวาส และพระให้มาตรวจสอบ จึงทราบเหตุร้าย