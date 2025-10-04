หนุ่มแจ้งความ แท็กซี่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ โทรไปหา บอกไม่คืน เผยไม่อยากให้ทำกับใครอีก
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 4 ตุลาคม 68 ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายสราวุฒิ ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายชนัญชัย ไม่ทราบนามสกุล คนขับรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง หลังเก็บกระเป๋าสตางค์ของตนที่ทำตกหล่นแล้วไม่ยอมคืน ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินสด 2,080 บาท บัตรเครดิต เอทีเอ็ม บัตรประชาชน และเอกสาร เหตุเกิดเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กันยายน 68 ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
นายสราวุฒิกล่าวว่า วันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่ ที่เก็บกระเป๋าเงินตนได้ที่ปั๊มน้ำมัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 68 ซึ่งหลังจากกระเป๋าหายตนได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน จนตำรวจตามเจอตัวผู้ต้องหาที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ และตำรวจได้โทรสอบถามแท็กซี่เพื่อให้นำมาคืน แต่คนขับแท็กซี่แจ้งว่าเอกสารใส่ตู้ไปรษณีย์แถวบางบัวทองไปแล้ว ส่วนกระเป๋าตังค์และเงินในกระเป๋าจำนวน 2,000 กว่าบาท ได้เอาไปเติมแก๊สรถยนต์แล้ว 800 บาท
ซึ่งตนได้โทรไปหาแท็กซี่ขอให้เอาเงินและกระเป๋าตังค์มาคืน หากเอามาคืนจะไม่เอาความไม่ติดใจ และอาจจะมีค่าสินน้ำใจให้ด้วย แต่คนขับแท็กซี่ไม่สำนึกไม่คิดจะเอามาคืน โดยเขาบอกว่าไม่คืน ตนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดกับคนอื่น เพราะคนขับแท็กซี่มีหน้าที่บริการ ไม่อยากให้เขาไปทำกับใคร เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ไม่อยากให้เป็นมาตรฐานกับสังคม หากใครเก็บกระเป๋าเงินได้ อยากให้เอามาคืนเจ้าของเขา ก็จะทำให้เป็นบทเรียนกับคนขับแท็กซี่ หากเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วไม่คืนก็ต้องถูกดำเนินคดี
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า จากพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เดินทางมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ทางฝ่ายสืบสวนได้โทรประสานงานเพื่อความรวดเร็วเพื่อให้แท็กซี่นำกระเป๋าสตางค์มาคืน แต่คนขับแท็กซี่ปฏิเสธ ผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งทางตำรวจจะทำการออกหมายเรียก และดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์หาย มีโทษจำคุก 3 ปี
ทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ ขณะที่นายสราวุฒิกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปั๊ม กระเป๋าสตางค์สีดำได้หล่นลงพื้น จากนั้นคนขับรถแท็กซี่สีเขียว-เหลือง ขับตามหลังมา เปิดประตูรถด้านคนขับแล้วก้มหยิบกระเป๋าสตางค์ แล้วขับออกจากปั๊มน้ำมันไป