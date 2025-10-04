ฉุนถูกทวงค่าขยะ! หนุ่มเมายาบ้า ชักปืนจ่อหัวพนักงานเทศบาล ตร.รวบทันควัน
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี ร.ต.อ.ชัชวาล ท้าวพา รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุชายใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานเก็บเงินค่าขยะ เหตุเกิดภายในหมู่บ้านบัวทอง ซอย19/4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ผกก.สภ.บางบัวทอง พ.ต.ท.ชนาธิป พานทอง รอง ผกก.ป. และเจ้าหน้าที่สายตรวจกว่า 10 นาย รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงพบนายอาณัติ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกขนาด 11 มม.จ่อหัวนายคงทอง (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี พนักงานเก็บค่าขยะ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้ใช้ยุทธวิธีในการเข้าควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจค้นภายในบ้านพักพบกระสุนปืนพกขนาด 11 มม.จำนวน 50 นัด แม็กกาซีนบรรจุกระสุนจำนวน 3 อัน ไม่บรรจุกระสุนอีก 5 อัน กระสุนปืนเกือบเต็มกล่อง จึงยึดไว้เป็นของกลาง นอกจากนี้ยังควบคุมตัวนายสิทธิกร (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี เพื่อนของนายอาณัติ ซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไว้ได้อีก 1 คน จากการตรวจสอบสารเสพติดเบื้องต้น พบสารเสพติดทั้ง 2 ราย
นายอาณัติ ผู้ก่อเหตุ ให้การอ้างว่า ตอนเกิดเหตุอยู่บ้านคนเดียว จากนั้นได้มีคนมาเก็บค่าขยะ แล้วเกิดมีปากเสียงกัน ซึ่งตนไม่ได้ตั้งใจเอาปืนออกมาขู่ แต่แค่ต้องการแสดงให้คนเก็บเงินค่าขยะรู้ว่าตนเองก็มีปืน โดยก่อนหน้านี้ตนจ่ายค่าขยะเป็นรายปีไปแล้ว แต่เขาจะขอดูเอกสารใบเสร็จในการจ่ายเงิน และก็มาอ้างชื่อคนนั้นคนนี้ ตนมองว่ามันเงินแค่ไม่กี่บาท และตอนนั้นตนก็กำลังจะออกไปทำธุระมันเสียเวลา แล้วเขาก็ทำท่าโทรศัพท์หาคนนั้นคนนี้
ที่ผ่านมาตนไม่ได้เป็นภัยกับคนในซอย หากมีใครมาโวยวายกับเพื่อนบ้านตนก็จะไปช่วยด้วยซ้ำ แล้ววันนี้เขามาหน้าบ้านพูดจาไม่ดี ตนจึงแสดงปืนให้เขาดูว่าอย่ามาวุ่นวายนะ ตนมีปืน ปกติปืนจะเอาวางอยู่บนโต๊ะในบ้าน จะเอาออกมาเฉพาะตอนที่มีพวกมาก่อกวนแบบนี้ เจตนาคือต้องการเอาออกมาเพื่อขู่เท่านั้น
นายคงทอง พนักงานเก็บเงินค่าขยะ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนก็ทำหน้าที่เก็บเงินค่าขยะตามปกติ เมื่อมาถึงบ้านที่เกิดเหตุตนก็บอกเขาว่า “ขอเก็บค่าขยะด้วยครับ” เขาบอกว่าเขาจ่ายรายปีไปแล้ว ตนจึงบอกว่าขอดูบิลใบเสร็จที่จ่ายรายปีได้ไหมแค่นั้นเอง แล้วเขาก็ไม่พอใจ ชักปืนออกมาขู่ แล้วบังคับให้ตนไปนั่งที่หน้าบ้าน โดยใช้ปืนจ่อที่หัว ซึ่งตนก็ต้องทำตามที่เขาบอกแล้วเขายังใช้ไม้ตี 3-4 ครั้ง ที่ศีรษะและลำตัว
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า ผู้ต้องหาน่าจะเกิดอาการคุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติด สาเหตุเกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปเก็บเงินค่าขยะ ผู้ต้องหาไม่พอใจจึงออกมาใช้อาวุธปืนมาข่มขู่ และบังคับให้นั่งอยู่ในสภาพยอมจำนน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้ง จึงใช้ยุทธวิธีเข้าช่วยเหลือจนกระทั่งช่วยเหลือนำตัวผู้เสียหายออกมาได้สำเร็จ
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานายอาณัติ ทั้งหมด 5 ข้อหา คือ พยายามฆ่า ,พรบ.อาวุธปืน , พรบ.เกี่ยวกับเสรีภาพ การทำร้ายร่างกาย มีสารเสพติด ฯลฯ ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่านายอาณัติ เคยถูกจับข้อหาอาวุธปืน 1 ครั้งและเสพสารเสพติดมาแล้ว 3 ครั้ง ส่วนนายสิทธิกร (สงวนนามสกุล) แจ้งข้อกล่าวหาเสพสารเสพติด โดยหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง จะพิจารณาร่วมกับนายอำเภอบางบัวทองเพิกถอนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง เพราะปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีใบอนุญาต จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป