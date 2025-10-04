พายุงวงช้างถล่มทำต้นไม้ล้มทับบ้านพัง 5 หลัง ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

พายุงวงช้างถล่มชุมชนลาดบัวขาว ทำต้นไม้ล้มทับบ้านพัง 5 หลัง ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุพายุงวงช้างพัดถล่มพื้นที่ชุมชนลาดบัวขาว ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 5 หลังคาเรือน และมีต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุด โดยต้นสักอายุราว 30 ปีจำนวน 2 ต้นหักโค่นล้มทับชายคาบ้าน โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถแม็คโครเร่งเข้าช่วยเหลือทันที
เวลา 08.30 น. ของวันนี้ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สมอแข และเจ้าหน้าที่กองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านลาดบัวขาว เพื่อตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
นางทวี ชาวบ้านผู้ประสบเหตุ กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุเห็นลมหมุนเป็นรูปคล้ายงวงช้าง พัดต้นสักขนาดใหญ่ใกล้บ้านโอนเอน ก่อนจะหักโค่นลงมาทับหลังคาบ้าน เสียงดังสนั่นจนต้องวิ่งหนีออกมา หลังคาบ้านทะลุ น้ำฝนไหลท่วมถึงที่นอน จนต้องอพยพไปพักอาศัยที่บ้านลูกสาว บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จและยังไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้าใช้ เธอกล่าวว่า อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ เพราะไม่มีเงินซ่อมแซมเอง
ด้านนายมงคล สุวงเครือ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สมอแข เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักร ตั้งแต่ช่วงเย็นวันเดียวกัน และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีบ้านเสียหาย 5 หลัง ส่วนใหญ่เป็นหลังคาถูกพัดปลิวหาย ขณะที่ความเสียหายหนักสุดคือต้นสักขนาดใหญ่กว่า 30 ปีล้มทับบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยยนต์และรถแม็คโครในการตัดและเคลื่อนย้าย ก่อนประเมินความเสียหายเพื่อจัดหาวัสดุสนับสนุนในการซ่อมแซมต่อไป