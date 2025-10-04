อดีตนายตำรวจเดือด ไปเปิดร้านตอนเช้า เจอมือดีพ่นสีเต็มบานประตู เผยอยากให้ถูกจับ
วันที่ 4 ต.ค. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา หลังพบว่าโลกโซเซียล “วรพันธุ์ แก้วมรกต” ได้โพสต์ภาพประตูร้านถูกพ่นด้วยสีสเปย์ และมีคำบรรยาว่า “เช้ามาเปิดร้านเห็นแล้วรู้สึกหดหู่ใจกับสภาพหน้าร้าน มีบาร์เบียร์ข้างร้าน บอกว่ามีวัยรุ่น 5-6 คน ขับรถมอไซค์คันใหญ่ แต่งซิ่ง เอาสีมาพ่นที่ร้าน แล้วก็หัวเราะกันใหญ่เลย ตู้ไฟแดงคนข้ามถนนของเมืองพัทยาก็โดนเหมือนกัน มีร้านใครโดนแบบนี้บ้างครับ อยากให้พวกมันโดนจับกับการกระทำของพวกมัน”
นายวรพันธุ์ แก้วมรกต อดีตนายตำรวจเกษียณอายุ เล่าว่า ผมมาถึงร้านประมาณ 07.30 น. ก็เห็นประตูร้านถูกสีสเปย์พ่นต็มไปหมด รู้สึกหดหู่ใจว่าพวกที่พ่นเป็นโรคจิตหรืออย่างไร ชอบมาสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน แม้กระทั่งตู้ไฟของทางราชการก็ถูกพ่นเหมือนกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มี โดยมีพยานเห็นว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น 5-6 คน ขับขี่ รถจยย.แต่งซิ่ง ตอนพ่นก็มีการหัวเราะสนุกสนานไปด้วย
อดีตนายตำรวจเกษียณอายุ ยังฝากเตือน หากรู้ว่าเป็นบุตรหลาน หรือคนรู้จัก ที่ทำแบบนี้ว่า มันไม่ดี ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา เพราะเราต้องมาเสียเวลาเสียเงินมาจ้างช่างให้มาลบหรือทาสีทับ
ด้านพนักงานแถวนั้น เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณหลังเที่ยงคืน มีกลุ่มวันรุ่นประมาณ 6-7 คน อายุประมาณ 20 ปีกว่าๆ มาพ่นบริเวณประตูร้านของอดีตนายตำรวจเกษียณอายุ โดยตอนพ่นสีก็มีการพูดคุยกัน
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังพบว่าบริเวณแถวนั้นพบมีการพ่นสีสเปย์ตามรั้วสังกะสีของโครงการก่อสร้างอีก รวมทั้งตู้สัญญาณไฟของทางราชการด้วย