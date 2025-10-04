สังหารโหดชายชาวกทม. เตรียมพร้อมน้ำมันเบนซิน ธูป ไฟแช็ก ผัวเมียเผยทะเลาะเรื่องหึงหวง
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 68 นายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ได้รับรายงานจากนายอุเทน อ่อนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด ว่า มีผู้พบศพชายเสียชีวิตบริเวณท้ายไร่อ้อยของชาวบ้าน จุดเกิดเหตุจากทางหลวง105 ถนนสาย อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด ลึกเข้าไปข้างทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้เสียชีวิตมีหน้าตาเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ลักษณะศพถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย จึงมอบหมายให้ นายประเสริฐ วชิรญาณุวัฒน์ ปลัดอำเภอ นำกำลังสมาชิกกองร้อย อส.อ.แม่ระมาดที่ 6 ร่วมกับ สภ.แม่ระมาด กองร้อยทหารพราน 3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด พร้อมกับประสานตำรวจสภ.แม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้ และรอยคราบเลือด แต่ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้กระจายกันค้นหา และยังสังเกตเห็นท้องร่องใกล้ที่เกิดเหตุ มีถุงขยะสีดำ เสื้อผ้า และท่อนกล้วยกองปิดอำพรางไว้ จึงได้เปิดออกดู พบศพชาย ทราบชื่อจากเอกสารในตัวคือ นายสุริยะ อายุ 48 ปี อยู่ ซ.เพชรเกษม 108/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. สภาพศพที่พบถูกฟันที่ศีรษะ ที่คอ ลำตัว และตัดเส้นเอ็นร้อยหวายที่ขาของผู้ตาย
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบคราบเลือด เส้นผมในที่เกิดเหตุ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ในไร่ใกล้เคียง และได้กระจายกันออกค้นหาผู้ที่มากับผู้ตาย จนกระทั่งพบคนทั้งสองเดินลึกเข้าไปจากจุดเกิดเหตุ ห่างกันประมาณ 700 เมตร จึงได้สอบถามว่ามากับผู้ตายหรือไม่ ทั้งสองรับว่ามาด้วยกัน
โดยผู้ที่ลงมือก่อเหตุ ชื่อนายเฉียบ อายุ 49 ปี ชาว ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของนายเฉียบ ชื่อ น.ส.ประภา อายุ 57 ปี อยู่ถนนรามคำแหง ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นในกระเป๋าเสื้อผ้า พบขวานที่ใช้ฆ่าผู้ตาย 1 ด้าม น้ำมันเบนซินบรรจุในขวดน้ำดื่ม ขนาด 0.6 ลิตร จำนวน 2 ขวด ไฟแช็ก 1 อัน และธูป 1 ห่อ
จากการสอบถามเบื้องต้นทั้งสองคนให้การว่า ได้ชวนกันมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด โดยได้เดินทางมากับรถโดยสารจากกทม. เมื่อคืนวันที่ 3 ต.ค.68 และมาลงที่ บขส.แม่สอด กระทั่งเช้าวันที่ 4 ต.ค.68 ได้โดยสารรถยนต์สองแถวจากแม่สอด มาลงข้างไร่อ้อย ริมถนนสาย 105 แม่สอด-แม่ระมาด พื้นที่เกิดเหตุ และได้เดินลงมาตามทางเข้าไร่อ้อยผ่านบ้านพักของคนงาน ผ่านเข้าไปท้ายไร่ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
โดยทั้ง 2 คน อ้างว่า ได้เกิดการทะเลาะกับผู้ตายจากเหตุหึงหวง จึงได้หยิบเอาขวานจากในกระเป๋าไปฟันที่ศีรษะ ที่คอ ลำตัว และตัดเส้นเอ็นร้อยหวายที่ขาของผู้ตาย และได้นำศพไปซุกซ่อนไว้ในท้องร่องดังกล่าว
คนงานในไร่คนหนึ่งแจ้งว่า พบบุคคลทั้ง 3 คน เดินเข้าไปท้ายไร่ แต่เข้าใจว่า ไปหาจับหนูนา และต่อมาได้ยินเสียงทะเลาะวิวาท จากนั้นเสียงก็เงียบไป และต่อมาคนในไร่ไปดูจุดที่เกิดเหตุพบศพดังกล่าว
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้นำบุคคลทั้ง 2 คน นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ระมาด เพื่อสอบสวน และดำเนินคดีต่อหาข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมกับติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบ