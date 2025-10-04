สลด ตำรวจสายสืบ ตัดสินใจจบชีวิตข้างรถ คาดเครียดปัญหาหนี้สิน เรื่องส่วนตัว
เมื่อเวลา 07.30 น. พ.ต.ท.ณัฐรินทร์ โททะรินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง ได้รับแจ้งมีเหตุฆ่าตัวตายที่ลานดิน ตรงข้ามบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบศพ ด.ต.ณรงค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี สภาพศพมีรอยกระสุนเข้าเหนือหูด้านขวา 1 นัด ผู้ตายสวมเสื้อยืด คอกลม สีดำ ใส่กางเกงขาสั้น สีน้ำตาล นอนหงายหน้าเสียชีวิต ข้างรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีขาว ทะเบียน ฎฬ 5553 กทม. และยังพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. อยู่ที่มือขวา มีกระสุนคารังเพลิง 1 นัด ห่างออกไป 2 เมตร พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. 1 ปลอก จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิต ทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาชีพ เป็นตำรวจสืบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเวลา 06.10 น. ของวันนี้ ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงเดินออกไปดู พบว่ายิงตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถ
จากการสอบสวน เบื้องต้น คาดว่าปมเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาปมหนี้สินเรื่องส่วนตัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและส่งชันสูตรศพ พร้อมจะได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป