ผู้คุมโคราชคลั่ง ยิงดับ 1 สาหัส 2 คาบ้านพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ คาดสาเหตุจากปัญหาบาดหมางกัน
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม พ.ต.อ สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครราชสีมา เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ถ.สรรพสิทธิ์ ตรงข้ามร้านอาหารเขียวเสวย พบร่างผู้บาดเจ็บ 3 ราย นอนจมกองเลือดหายใจรวยริน มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าตามร่างกายทราบชื่อคือนายวิชิต อายุ 42 ปี ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนนายณัฐพงษ์ และนางสาวตระกูล อาการสาหัสเป็นตายเท่ากัน
ต่อมาอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพสว่างเมตตาโคราช ได้ซีพีอาร์ฟื้นคืนชีพก่อนจะนำผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
เบื้องต้นทั้ง 3 ราย เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครราชสีมา โดยนายวิชิต และนายณัฐพงษ์ มีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้ สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างสอบสวน