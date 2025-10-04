เกิดเหตุยิงกัน ที่ร้านขายข้าวยำ หน้าสนามฟุตซอล ยะรัง คนร้าย 2 คนแต่งกายคล้ายหญิงสวมชุดฮีญาบ

เกิดเหตุยิงกัน ที่ร้านขายข้าวยำ หน้าสนามฟุตซอล คนร้าย 2 คนแต่งกายคล้ายหญิงสวมชุดฮีญาบ
เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม เกิดเหตุยิงกันขึ้นบริเวณร้านขายข้าวยำ หน้าสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บาดเจ็บคือนายหมู่ใหญ่ ซาการียา มอลอ สมาชิก อส.อ.ยะรังที่ 8 ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ซึ่งใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายจำนวน 2 คน แต่งกายคล้ายผู้หญิง สวมชุดฮีญาบ เข้ามาก่อเหตุ ก่อนจะหลบหนีไปในความมืด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย