สุดสลด ครอบครัวพาหลานวัย 14 ไปเล่นน้ำ หลานตกตลิ่ง ลุง ปู่ ย่า ไปช่วย หลานรอด แต่ทั้งหมดจมน้ำ
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 4 ตุลาคม พ.ต.ท.ชัยวิชิต มาตย์เหลือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าติ้ว รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต 3 ราย บริเวณใกล้สะพานข้ามลำเซบาย ระหว่างบ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ไปบ้านท่ายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมยโสธร
ที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาที่ถูกน้ำในลำเซบายเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร เมื่อไปถึงชาวบ้านได้นำร่างคนจมน้ำทั้ง 3 ราย ขึ้นมาอยู่บนถนน ทราบชื่อคือนายแสงจันทร์ อายุ 39 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ,นายสุนันท์ อายุ 62 ปี และนางคำแปลง อายุ 61 ปี ทั้งคู่หมดสติเจ้าหน้าที่นำส่ง รพ.หัวตะพานและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ทั้งหมดได้เดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อพาหลานไปเล่นน้ำ แล้วหลาน คือ เด็กชายอธิศ อาย 14 ปี ได้พลัดตกตลิ่งด้านทิศตะวันตกของสะพาน นายเเสงจันทร์ อายุ 39 ปี ที่เป็นญาติเห็นเหตุการณ์จึงกระโดดลงน้ำเพื่อไปช่วย แต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวและวน จึงหมดแรงจมน้ำหายไป
ขณะนั้นนายสุนันท์ อายุ 62 ปี และนางคำเเปลง อายุ 61 ปี ที่เป็นปู่และย่า ได้ขึ้นเรือพายออกไปช่วยเด็กชายอธิศ ก่อนถึงตัวหลาน นางคำแปลง ได้กระโดดลงน้ำไปจะช่วยหลานแต่หมดแรงกำลังจมน้ำ นายสุนันท์ จึงได้กระโดดน้ำไปช่วยนางคำแปลง และได้จมน้ำไปด้วยกันทั้งสองคน ขณะนั้นนายอภิสิทธิ์ อายุ 37 ปี ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้กระโดดน้ำลงไปช่วยเด็กชายอธิศ กลับเข้าฝั่งได้
หลังจากนั้นชาวบ้านในที่เกิดเหตุ จึงได้ร่วมกันค้นหาร่างของผู้จมน้ำไปทั้ง 3 รายขึ้นมา โดยทั้ง 3 ร่างอยู่ใกล้กัน และห่างจากฝั่งประมาณ 10 เมตร
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบถามญาติ ไม่ติดใจสาเหตุการตาย ประกอบกับร่างกายผู้ตายไม่พบร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้าย แพทย์เวรลงความเห็นเสียชีวิตจาการจมน้ำ 1 ชั่วโมง จึงได้มอบศพให้ญาติรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป