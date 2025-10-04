เศร้า แฝดน้อง 4 ขวบ พลัดตกเรือบรรทุกสินค้า จมหายแม่น้ำป่าสัก พบลอยอยู่ท่าน้ำวัดพนัญเชิง
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ร.ต.อ.วิษณุ กฤตเลิศชาย รองสว.สอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งพบศพเด็กเพศหญิงลอยน้ำอยู่ที่บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวริวหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ไปให้การสนับสนับสนุน
จุดเกิดเหตุเป็นช่วงสามแยกแม่น้ำพระยา ที่ไหลมารวมกับแม่น้ำป่าสัก เป็นกระแสน้ำวน ที่กอผักตบชวา พบร่างของเด็กหญิงอายุ 4-5 ขวบ สภาพสวมใส่ชุดนอนลายการ์ตูน เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 วัน จากการตรวจสอบทราบชื่อ น้องฝน อายุ 4 ปี ที่พลัดตกจากเรือบรรทุกสินค้า ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือ ในแม่น้ำป่าสัก ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ต่อมา นางสาวดวงกมล เหลืองขจรเลิศ อายุ 31 ปี แม่ของเด็ก ทันทีที่ทราบข่าว ได้เดินทางมาดูร่างของลูกสาว พร้อมกับพี่สาวฝาแฝด อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตนเองมีลูกสาวฝาแฝด น้องฝน เป็นแฝดน้องที่จมน้ำเสียชีวิต เมื่อเย็นวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เรือบรรทุกสินค้าจอดเทียบท่าเรือเพื่อรอบรรทุกสินค้า เป็นเรือเปล่าทำให้เรือจะลอยจากน้ำสูง ได้ยินเสียงของตกน้ำมาจากท้ายเรือ ซึ่งบริเวณท้ายเรือจะมีเชือกที่ผูกมัดเอาไว้ ลูกสาวน่าจะสะดุดเชือกเรือแล้วพลัดตกลงไปในน้ำ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหามาตอดทั้งวัน จนกระทั่งมาพบร่างของลูกสาว รู้สึกเสียใจอย่างมาก เพิ่งจะจัดงานวันเกิดให้ลูกสาว เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา
ด้านนายณัฐพงษ์ มาตจรัสเพชร ท่องเที่ยวที่พบศพ คนแรก เล่าว่า ตนเองพร้อมกับครอบครัว พาลูกมาท่องเที่ยวที่อยุธยามานั่งดูเรือที่ท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงนั้นน้ำไหลแรงพุ่งเข้ามาใกล้กับท่าน้ำพบร่างขึ้นมาจากน้ำทีแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา พอเห็นว่าเป็นศพ ตกใจมาก จึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบ และร่วมชันสูตรกับแพทย์ ได้ส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้ทางครอบครัวรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป