เผยชนวนเหตุ ผอ.เรือนจำโคราช ดวลปืนผู้คุมสนั่นบ้านพัก ดับสลด 3 ศพ
เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 4 ตุลาคม ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมาและหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันที่บ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จึงรุดไปที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา พบผู้เสียชีวิตเป็นชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นอยู่หน้าบ้านพักและพบปืนพกสั้นขนาด 9 มม.ตกอยู่ 1 กระบอก ทราบชื่อคือนายนายณัฐพงษ์ และพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นหญิง 1 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกัน นอนหายใจรวยรินจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงเข้าตามร่างกายและพบปืนพกสั้นขนาดจุด 38 ตกอยู่ 1 กระบอก ทราบชื่อคือ นายวิชิต และ นางสาวตระกูล อาการเป็นตายเท่ากัน หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมาเร่ง CPR ปั้มหัวใจช่วยชีวิตแล้วรีบนำส่ง รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่ทั้งสองทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่าทั้ง 3 ราย เป็นข้าราชการสังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา โดย นายณัฐพงษ์ผู้เสียชีวิตคนแรก มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนเรือนจำกลางนครราชสีมา และเป็นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิง นางสาวตระกูล ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพยาบาลของเรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งเป็นภรรยาเก่าแต่เลิกรากันแล้ว และ ยิงนายวิชิต สามีใหม่ของ นางสาวตระกูล ซึ่งอยู่ในบ้านพักด้วยกัน
นายณัฐพงษ์กับนายวิชิต มีการดวลปืนยิงต่อสู้กันเสียงปืนดังสนั่นภายในบ้านพัก ก่อนจะที่ทั้งสามคนจะถูกยิงตามร่างกาย แต่นายณัฐพงษ์ได้รับบาดเจ็บไม่มากหลังก่อเหตุได้เดินออกมาแล้วใช้ปืนพกขนาด 9 มม.ยิงตัวเองตายหนีความผิด
ส่วนสาเหตุเกิดจากความหึงหวง ที่นายณัฐพงษ์ สามีเก่าโกรธและบันดาลโทสะที่นางสาวตระกูลไปคบหากับนายวิชิตฯข้าราชการตำแหน่งผู้คุมที่มาบรรจุใหม่ หลังจากเลิกกับตนเองได้ไม่นาน