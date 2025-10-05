ขับรถจากกทม.กลับ ปัตตานี หลังงานรับปริญญาน้อง วูบหลับใน ชนท้ายเทรลเลอร์ เจ็บ7ดับ 1

รถครอบครัว 7 ที่นั่งกลับจากงานรับปริญญา หลับในพุ่งชนท้ายเทรลเลอร์ เจ็บ 7 ดับ 1 เด็ก 2 ขวบปลอดภัย
ต่อมาทราบว่า นางนอมารีย๊ะ มะอิง อายุ 62 ปี หนึ่งในผู้โดยสาร ซึ่งบาดเจ็บสาหัส ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ห่างไปเล็กน้อยพบรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 70-6380 ประจวบคีรีขันธ์ จอดอยู่เลนซ้าย ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนเสียหาย
นางสาวหวันตัสกีน ปะดุกา อายุ 36 ปี คนขับรถอีซูซุ ให้การว่า เดินทางพร้อมครอบครัวรวม 9 คน และหลานสาววัย 2 ขวบ กลับจากงานรับปริญญาน้องสาวที่กรุงเทพฯ มุ่งหน้าปัตตานี ออกเดินทางตั้งแต่บ่ายวันที่ 4 ตุลาคม เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับใน รถจึงพุ่งชนท้ายเทรลเลอร์ที่วิ่งอยู่เลนซ้าย ก่อนตกข้างทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป