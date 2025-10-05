ภูมิภาค

ขับรถจากกทม.กลับ ปัตตานี หลังงานรับปริญญาน้อง วูบหลับใน ชนท้ายเทรลเลอร์ เจ็บ7ดับ 1

รถครอบครัว 7 ที่นั่งกลับจากงานรับปริญญา หลับในพุ่งชนท้ายเทรลเลอร์ เจ็บ 7 ดับ 1 เด็ก 2 ขวบปลอดภัย

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมหน่วยกู้ชีพและอาสากู้ภัย เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลชนท้ายรถเทรลเลอร์ เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่ 15 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน  ที่เกิดเหตุพบรถอีซูซุแบบ 7 ที่นั่ง ทะเบียน งท 7411 สงขลา สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ตกอยู่ข้างทาง ภายในมีผู้บาดเจ็บ 8 ราย เป็นชายหญิงและเด็กเล็ก โดย เด็กหญิงวัย 2 ขวบรอดปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 7 ราย มีอาการสาหัส 3 ราย และสาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน

ต่อมาทราบว่า นางนอมารีย๊ะ มะอิง อายุ 62 ปี หนึ่งในผู้โดยสาร ซึ่งบาดเจ็บสาหัส ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล   ห่างไปเล็กน้อยพบรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 70-6380 ประจวบคีรีขันธ์ จอดอยู่เลนซ้าย ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนเสียหาย

นางสาวหวันตัสกีน ปะดุกา อายุ 36 ปี คนขับรถอีซูซุ ให้การว่า เดินทางพร้อมครอบครัวรวม 9 คน และหลานสาววัย 2 ขวบ กลับจากงานรับปริญญาน้องสาวที่กรุงเทพฯ มุ่งหน้าปัตตานี ออกเดินทางตั้งแต่บ่ายวันที่ 4 ตุลาคม เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับใน รถจึงพุ่งชนท้ายเทรลเลอร์ที่วิ่งอยู่เลนซ้าย ก่อนตกข้างทาง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป