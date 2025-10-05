สั่งเด้งเข้าเขตพื้นที่พรุ่งนี้ ครูใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีหน้าเด็ก ป.1 พร้อมตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 สั่งเด้งครูใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีหน้าเด็กป.1 เข้าสพป.ลำปาง เขต 1 พรุ่งนี้ พร้อมตั้งกก.ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม ที่จ.ลำปาง นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 (สพป.ลำปาง เขต 1) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กลำปาง ลงพื้นที่บ้านของน้องพ๊อต อายุ 7 ขวบ นักเรียนชั้นป.1 ที่ถูกครูผู้ช่วยชาย อายุ 23 ปี ใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีปากและใบหน้าจนบวมแดง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กและครอบครัว โดยมีผู้นำชุมชนและครอบครัวของน้องพ๊อตให้ข้อมูล
โดยนายธนายุทธ คำภีระ รองผอ.สพป.ลำปางเขต 1 เปิดเผยว่า ทางผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เตรียมย้ายครูรายดังกล่าวเข้ามาที่สพป.ลำปาง เขต 1 โดยคาดว่าจะลงนามคำสั่งและมีผลในวันพรุ่งนี้(6 ตุลาคม) ส่วนทางโรงเรียนก็จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงหากมีมูลก็จะส่งต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงตามขั้นตอนของราชการซึ่งขอยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากซึ่งทางเขตพื้นที่จะกำชับครูเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาอีก
ส่วนการพักใบอนุญาตนั้น เป็นเรื่องของคุรุสภาที่จะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ส่วนตัวในฐานะพ่อคนหนึ่ง วันนี้ก็มาให้กำลังใจ และจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะต้องกำชับให้ครูดูแลเด็กให้ดี ไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งผู้ปกครองทุกคนที่ส่งบุตรหลานไปเรียน ก็ไว้วางใจครูและโรงเรีนให้ดูแลบุตรหลาน ฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปอย่างมาก
สำหรับการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ นั้น ทุกอย่างต้องมีลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทำตามลำดับขั้นตอน ส่วนทิศทางบทลงโทษ ก็คงเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่มีการนำเสนอ และมีกระแสสังคมด้านต่างๆ ออกอยู่ในขณะนี้ แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสืบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างทุกด้านให้เร็วที่สุด เพราะกระแสสังคมตอนนี้ไปไกลมาก และอยากให้ลงโทษโดยเร็ว ซึ่งทางเราก็จะต้องเร่งสืบข้อเท็จจริงซึ่งทางโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย