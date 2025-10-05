ภูมิภาค

สุชาติ สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด เจ้าของสิงโตหลุดทำร้ายเด็ก พร้อมยึด เรียกเก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต

​”รมว.ทส.สุชาติ” สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด! เจ้าของสิงโตหลุดทำร้ายเด็ก​ พร้อมยึดและเรียกเก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต

​จากกรณีเมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 4 ตุลาคม เกิดเหตุสิงโตที่เลี้ยงไว้ในบ้านหลุดออกไปทำร้ายเด็กชายจนได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณบ้านรางขาม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี​ โดยบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ข้างทางสาธารณะของหมู่บ้าน​ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเด็กชายส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ลาดหญ้าแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายอรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ เปิดเผยว่า​ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น​ นายสุชาติ​ ชมกลิ่น​ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ​ ดำเนินคดีกับเจ้าของสิงโตรายนี้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น พร้อมสั่งยึดสิงโตเพื่อนำไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสม​ โดยขณะนี้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบึงฉวาก​ จ.สุพรรณบุรี​ ได้มีการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสิงโตตัวดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างและบทเรียนให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของผู้อื่น

​เบื้องต้น​ นายปริญญา​ (ขอสงวนนามสกุล)​ ซึ่งเป็นเจ้าของสิงโตตัวดังกล่าว ได้ถูกแจ้งข้อหาเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองจากการดูแลของตนให้เป็นอิสระ หรือหลุดพ้นจากการดูแลของตน” ซึ่งผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ADVERTISMENT

​กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ ขอยืนยันว่า จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก และขอเตือนไปยังผู้ที่เลี้ยงสัตว์ดุร้ายขอให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น​ เนื่องจากสัตว์ทุกตัวมีสัญชาตญาณของความดุร้าย​ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจะถูกลงโทษและดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด