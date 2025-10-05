อินฟลูยอมรับผิด สิงโตหลุด ยันพร้อมเยียวยา ผู้เห็นเหตุการณ์เล่านาที คนสู้กับสิงโตช่วยเด็ก

อินฟลูดัง ยอมรับผิด สิงโตกัดเด็ก 11 บาดเจ็บ พร้อมเยียวยา หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่านาทีคนช่วย เด็ก 11 สู้กับสิงโตอย่างกล้าหาญ เผยเคหลุดมาแล้ว 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ร่วมกันลงพื้นที่ บริเวณบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า กรณี สิงโตเพศเมีย อายุ 1 ปีเศษ หลุดออกจากกรงขัง ซึ่งอยู่ภายในบ้าน และออกมากัดเด็กชายอายุ 11 ปีได้รับบาดเจ็บ รวมถึงยังทำร้ายชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กจนได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา
เมื่อมาถึงบริเวณบ้านหลังเกิดเหตุ พบ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) เจ้าของสิงโต นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูกรงขังสิงโตซึ่งอยู่ภายในบ้าน โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ภายในเขตชุมชน มีทั้งร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้เคียงจำนวนมาก โดยเมื่อเข้าไปภายในบริเวณบ้าน พบว่า นายปริญญา นำเอาสิงโตตัวดังกล่าวเข้าไปอยู่ภายในห้องกระจก เนื่องจากกรงที่ใช้ขังสิงโต กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
นายปริญญา ให้ข้อมูลว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุ ตนทำการปรับปรุงกรงที่ใช้ขังสิงโต จึงนำสิงโตออกมาอยู่นอกกรงและใช้โซ่ล่ามคอเอาไว้ แต่ไม่รู้ว่าสิงโตกระชากโซ่หลุดตอนไหน มาทราบเรื่อง ตอนที่ชาวบ้านมาเรียกให้ไปดูว่าสิงโตหลุดและกำลังกัดเด็กอยู่ เมื่อทราบเรื่องตนจึงรีบเข้าไปล็อกสิงโตนำกลับเข้ามาภายในบ้าน
ส่วนเด็กและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยตนยืนยันพร้อมรับผิดชอบ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ต้องขอกล่าวขอโทษครอบครัวของเด็กและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บด้วย ยอมรับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง โดยหลังจากนี้ ยินดีที่จะส่งมอบสิงโตตัวดังกล่าวให้ไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่บึงฉวากต่อไป
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุ เด็กๆ จับกลุ่มเล่นกันอยู่ที่ร้านค้า ห่างจากบ้านที่เลี้ยงสิงโตประมาณ 20 เมตร หลังจากเด็กๆ เล่นเสร็จ เด็กที่ได้รับบาดเจ็บกำลังวิ่งกลับบ้าน ซึ่งอยู่เลยบ้านพี่มีการเลี้ยงสิงโตไปเล็กน้อย
จากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องและวิ่งมาขอความช่วยเหลือ บอกว่า น้องพี เด็กชาย อายุ 11 ปี ถูกสิงโตกัด ตนจึงรีบวิ่งออกไปดู และพบว่าสิงโตกำลังยืนคร่อมร่างของน้องอยู่บริเวณกอหญ้าข้างทาง ตนรีบตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน กระทั่งมีชายวัยรุ่นซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียง ออกมาดูเหตุการณ์ และเข้าไปสู้กับสิงโตอย่างกล้าหาญ จนสามารถช่วยชีวิตเด็กออกมาได้สำเร็จ
โดยน้องพี มีร่องรอยถูกกัดที่บริเวณสะโพก ส่วนชายหนุ่มที่เป็นพลเมืองดีมีบาดแผลถูกกรงเล็บสิงโตข่วนเข้าบริเวณหน้าอกและต้นขา โดยชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วทั้งสองคน
ผู้เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลอีกว่า สิงโตตัวดังกล่าวถูกนำมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณ 1 ปีเศษ เป็นสิงโตเพศเมีย ชื่อ มเหสี อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมาเคยหลุดออกมาจากโรงแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ยอมรับว่า ตนและชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขนย้ายสิงโตตัวดังกล่าวออกไปจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านทุกคน