น้องพ๊อต เหยื่อครูใช้ฟุตเหล็กตี ขอบคุณธารน้ำใจคนไทย ส่งขนม ของเล่น ทุนการศึกษาให้เพียบ

น้องพ๊อต เหยื่อครูใช้ฟุตเหล็กตี ขอบคุณธารน้ำใจคนไทย ส่งขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษามาให้เพียบ แม่เผย จะนำไปแบ่งปันให้เพื่อนๆ ลูกที่โรงเรียน พร้อมพบตร.เรื่องคดีพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่บ้านของน้องพ๊อต อายุ 7 ขวบ นักเรียนชั้นป.1 เหยื่อครูใช้ฟุตเหล็กตีหน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องพ๊อต ได้รับธารน้ำใจจากคนไทย ร่วมกันส่งของมาให้จำนวนมาก โดยวันนี้ตลอดทั้งวัน มีรถขนส่ง และคนใจดีขับรถยนต์นำสิ่งของทั้งขนม อุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา มามอบให้น้องพ๊อตจำนวนมาก
โดยแม่น้องพ๊อต และน้องพ๊อตได้ยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งข้าวของมาให้มากมาย โดยเฉพาะขนมซึ่งมีจำนวนมาก โดยตนก็จะขอส่งต่อน้ำใจของคนไทยไปให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนของน้องพ๊อตอีกทอดหนึ่ง
แม่ของน้องพ๊อต กล่าวด้วยน้ำตา ว่า ซาบซึ้งน้ำใจของทุกคนและชาวลำปาง ที่เมตตาน้องพ๊อต จนพูดไม่ออก จะแบ่งสิ่งของเหลานี้ให้กับเด็กคนอื่นๆ ด้วย ขออวยพรให้ทุกคนเจริญ ดีใจมากที่ทุกคนช่วยเหลือ และในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม) ตนและน้องพ๊อต จะเข้าไปพบตำรวจที่ สภ.แม่เมาะ ในเรื่องของการแจ้งความ