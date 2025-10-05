ตร.ด่านห้วยไร่สกัดยาบ้า 6.4 ล้านเม็ด–ไอซ์ 25 กก. รวบผู้ต้องหา 3 ราย เผยลำเลียงจากเชียงรายส่งพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจห้วยไร่ สกัดจับหนุ่มเชียงใหม่ทำตัวมีพิรุจตัวสั่นนำเข้าเครื่องเอกซเรย์พบยาบ้า 6,498,000 เม็ด ยาไอซ์ 25 กิโลกรัม ซุกซ่อนโดยมีรำข้าวปกปิด
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.ทัตเทพ โชติเดโชชัย สวญ.สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการด่านตรวจสกัดกั้นยาเสพติด ณ ด่านตรวจห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยการนำของ พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดจะผ่านด่านตรวจ จนเมื่อเวลา 03.58 น. มีรถยนต์ขับเข้าด่านตรวจ จึงได้ขอทำการตรวจค้น แต่ผู้ขับขี่มีอาการตัวสั่น เลิกลัก น่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงเชิญลงจากรถ ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายชานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ให้การว่า ตนรับจ้างขนของโดยการโทรติดต่อแล้วนัดไปเจอโดยผู้ว่าจ้างจะนำรถของตนขับออกไป เพื่อไปใส่ของให้ ทราบเพียงว่าเป็นรำข้าวจากอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อไปยังจังหวัดพิษณุโลกแล้วจะโทรบอกจุดให้อีกครั้งว่านำส่งที่ไหน ได้รับค่าจ้าง 20000 บาท โดยรถได้คลุมผ้าใบบริเวณกระบะอย่างมิดชิด
เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถคันดังกล่าวไปทำการ X-RAY ผลการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายยาเสพติด ซึ่งมีกระสอบรำข้าวปิดทับไว้ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบต่อหน้านายชานนท์ฯ ผู้ขับขี่ พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามิน) เม็ดกลมแบนสีส้ม ประทับตรา WY บรรจุในซองพลาสติกสีทึบแสงสีสำเงิน ประมาณ 200 เม็ด ทำเป็นมัด มัดละ 10 ซอง ห่อหุ้มด้วยกระดาษสาสีขาว หุ้มด้วยพลาสติกอีกหนึ่งชั้น ประทับตรา 999 รูปดาว 5 ดวง รวมกันจำนวน 329 ก้อน กับ 4 มัด อยู่ในกระสอบ 29 กระสอบ รวมยาบ้า 3,298,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามิน) ) เม็ดกลมแบนสีส้ม ประทับตรา WY บรรจุในซองพลาสติกสีทึบแสงสีสำเงิน ประมาณ 200 เม็ด ทำเป็นมัด มัดละ 10 ซอง รห่อหุ้มด้วยกระดาษสาสีขาว หุ้มด้วยพลาสติกอีกหนึ่งชั้น ประทับตตรา 999 รูปดาว 5 ดวง รวมกันจำนวน 320 ก้อน อยู่ในกระสอบ 29 กระสอบ รวมยาบ้า 3,200,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเกล็ดผงสีขาวชุ่น บรรจุในห่อชาสีน้ำเงิน-ทอง น้ำหนักห่อละประมาณ 1 กิโลกรัม จำนวน 25 ห่อ น้ำหนักรวม 25 กิโลกรัม รวมของกลาง ยาบ้า 6,498,00 เม็ด ยาไอซ์ 25 กิโลกรัม
จึงได้ทำการขยายผลไปยังรถนำ ซึ่งเป็นรถยนต์เก๋งสีขาว มีนางสาวสุดาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี เป็นผู้ขับขี่ และ นางสาวมยุรี (สงวนนามสกุล) เป็นผู้โดยสารมาด้วยกัน 2 คน โดยทั้งสองคนให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนายชานนท์ฯ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่านางสาวสุดาพรฯ มีการพูดคุยทางแอพพลิเคชั่น LINE กับบัญชีที่ใช้ชื่อภาษาจีน โทรติดต่อกันอยู่ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่นายชานนท์ฯ คนขับรถติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่จึงมั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงกันเป็นรถนำและรถขับบรรทุกยาเสพติดจึงได้ควบคุมตัวและทำการสอบสวนต่อ ซึ่งนางสุดาพรฯ ยอมรับว่าเคยเช่ารถเป็นรถนำลำเลียงยาเสพติดจริงแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทำแอพพลิเคชั่น LINE ที่พูดคุยนั้นเป็นพี่เขยโทรมาพูดคุยด้วย
ด้านนางสาวมยุรีฯ ให้การว่า ตนไปอยู่มาเลเซียกับแฟนเพิ่งกลับมา นางสาวสุดาพรฯ ชวนมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายโดยนั่งรถมาด้วยกันไม่รู้เรื่องการขนลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้เลย
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกสอบปากคำไว้ เพื่อส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสามคนว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์,ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
จากนั้นนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ รอง ผบก. ภ.จว.แพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป