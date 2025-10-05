ปชช.ติดอยู่ในห้างดัง สุไหงโก-ลก หลัง 8 คนร้ายปล้นทอง วางตะปูเรือใบ วัตถุต้องสงสัยตลอดทางหลบหนี

8 คนร้ายปล้นทองบิ๊กซีสุไหงโก-ลก ยิงจนท. 1 ราย ก่อนวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยตามเส้นทางหลบหนี ขณะที่ปชช.-พนักงานติดค้างภายในห้างจำนวนมาก เนื่องจากต้องรอจนท.เคลียร์พื้นที่
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ (5 ตุลาคม) คนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก มีการยิงกำลังพล ชป.รพศ.408 ส.อ. บุริศวร์ ระดาชัย และกวาดทองไปเกลี้ยง จากนั้นไปจี้รปภ.และยึดวิทยุสื่อสาร แล้วนั่งรถกระบะออกมา โดยมีการวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยบริเวณยูเทิร์นหน้าบิ๊กซี และแยกอรกานต์ก่อนหลบหนีไป
เบื้องต้นนำเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย นำส่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก แล้ว
ส่วนประชาชนและพนักงานยังติดอยู่ภายในบิ๊กซีเป็นจำนวนมาก เพราะต้องรอเคลีย์เส้นทางก่อนเนื่องจากด้านหน้าบิ๊กซีและเเยกอรกานต์ยังมีวัตถุต้องสงสัย โดยฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวระหว่างการตรวจสอบ
อ่านข่าว : ด่วน! 8 คนร้าย อาวุธครบมือบุกปล้นห้างดัง สุไหงโก-ลก พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณใกล้เคียง