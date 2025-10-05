สลด อยุธยาท่วมหนัก น้ำเชี่ยว คนจมน้ำเสียชีวิตวันเดียว 4 ราย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายวงกว้าง ระดับน้ำยังขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ สร้างผลกระทบการในการใช้ชีวิตประจำวัน พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมแล้ง 11 อำเภอ ชาวบ้านกว่า 42,086 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน ท่วมถนนในชุมชน ทำให้ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งพบร่างของเด็กชายนิติพล อายุ 14 ปี ชาว ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง สวมเสื้อยืดคอกลม สีน้ำตาล และกางเกงขาสั้นสีเขียว สภาพศพขึ้นอืด ได้พลัดตกน้ำ จมน้ำสูญหายไป บริเวณเขื่อนใกล้วัดสระเกศ อ.ไชโย จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันหาแต่ไม่พบ จนมาพบลอยเป็นศพอยู่บริเวณกลางสามแยกวังน้ำวน แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก หน้าวัดบางกระจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ต่อมาวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งมีคนจมน้ำสูญหาย 2 ราย ริมถนนทางเข้าชุมชน บ้านเลียบ ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าริมถนนทางเข้าชุมชน ถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยไหลเข้าท่วม สูงประมาณ 4-5 เมตร บนถนนน้ำท่วมสูงไหลเชี่ยวแรง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะขับเรือผ่านได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ มองไปพบว่ามีคนลอยคออยู่ 5 คน เป็นเด็ก จึงขับเรือเข้าไปช่วยขึ้นมาจากน้ำได้ 3 คน จมน้ำสูญหายไป 2 คน
สอบถามกลุ่มเด็กชาย 3 คน ที่ช่วยเหลือมาได้ เล่าให้ฟังว่า มาเล่นน้ำที่ไหลข้ามถนนแล้วเกิดพลัดไปตามกระแสน้ำที่ไหลแรง พยายามช่วยเพื่อนอีก 2 คนแล้ว แต่ช่วยไม่ไหวน้ำไหลแรงมาก จังหวะนั้นมีเรือของชาวบ้านผ่านมาพอดี จึงร้องขอความช่วยเหลือ แต่ช่วยเพื่อนอีก 2 คนไม่ทัน
นักประดาน้ำ ของสมาคมอยุธยารวมใจ ได้งมค้นหา ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง จนพบร่างของนายเฉลิมพล 16 ปี และ นาย เตชิน อายุ 16 ปี
ต่อมาอีกราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งพบ ศพนายโพธิ์ อายุ 87 ปีลอยอยู่ใต้ถุนบ้าน ในหมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จงพระนครศรีอยุธยา สภาพบ้านถูกน้ำท่วมสูง ประมาณ 1 เมตร จกการสอบถามทราบช่วงเช้าทางครอบครัวออกจากบ้านไปทำธุระ ผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านเพียงคนเดียว กลับมาพบร่างของผู้เสียชีวิตลอยอยู่ใต้ถุนบ้าน คาดว่าน่าจะเป็นลมแล้วพลัดตกน้ำ