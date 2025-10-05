อ่างทองระทึก ช่วงเย็นน้ำเจ้าพระยาลอดเขื่อน ผุดขึ้นข้างกำแพงวัดต้นสนขยายวงกว้าง

อ่างทองระทึก ช่วงเย็นน้ำเจ้าพระยาลอดเขื่อนผุดขึ้นข้างกำแพงวัดต้นสนขยายวงกว้าง จนท.ทหารเร่งวางกระสอบปิดล้อม ส่วนเด็กๆ วิ่งเล่นน้ำบริเวณที่น้ำผุดริมเขื่อนอย่างสนุกสนาน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณเวณเขื่อนป้องกันน้ำหน้าวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้เกิดเรื่องระทึกในช่วงเย็น เมื่อมวลน้ำเจ้าพระยาที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ไหลลอดใต้เขื่อนโผล่ผุดขึ้นบริเวณริมกำแพงวัด และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้เร่งวางกระสอบทรายปิดล้อมอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการขยายวงกว้าง ขณะที่ชาวบ้านทราบข่าวได้เดินทางมาลุ้นดูการวางกระสอบทรายป้องกัน ส่วนเด็ก ๆ ต่างวิ่งเล่นน้ำบริเวณที่น้ำผุดที่เอ่อไหลเข้ามาบริเวณริมเขื่อนกันอย่างสนุกสนาน