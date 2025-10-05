ข้าวขาหมูงานศพ ทำพิษ ชาวบ้านท้องเสีย อาเจียนกว่า 50 คน แห่เข้ารพ.เพื่อรักษาด่วน

ข้าวขาหมูงานศพ ทำพิษ ชาวบ้านป่วยพร้อมกันกว่า 50 คน แห่เข้าโรงพยาบาล เพื่อรักษาด่วน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 20.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านจำนวนมากจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปางทั้งผู้สูงอายุชาย และหญิง รวมถึงกลุ่มวัยรุ่น วันทำงาน ทางญาติพี่น้องต่างพากันมาส่งรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา เนื่องจากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ บางคนถ่ายเหลว จนหมดแรง จึงรีบพามารักษา
สอบถามชาวบ้านหลายราย ทราบว่า วันนี้ ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ไหล่หิน ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคนชรา อายุ 70 ปี ในหมู่บ้าน และเจ้าภาพได้แจกข้าวกล่อง เป็นเมนูข้าวขาหมูใส่ไข่ ชาวบ้านจึงรับประทานในงาน บางคนก็เอากลับมารับประทานที่บ้านหรือให้ญาติพี่น้อง ก็มีอาการป่วยพร้อมกัน อาเจียน และถ่ายไม่หยุด บางคนถ่ายรุนแรง จนหมดแรง
ญาติพี่น้อง จึงพาขึ้นรถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา รวมถึงรถกู้ชีพโรงพยาบาลเกาะคา ก็ไปรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่บ้านเพื่อมารักษา บางคนขณะนั่งรออยู่บนรถเข็นก็ยังอาเจียนไม่หยุด ส่วนใครที่อาการหนักก็ต้องนอนรับน้ำเกลือเพื่อให้ร่างกายดีขึ้น เพราะอ่อนเพลียมาก
ส่วนข้าวกล่องที่แจกในงาน ทราบว่ามีร้านค้าทำมาให้เจ้าภาพแจก ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอะไรที่เสีย เมื่อรับประทานเข้าไป จึงเกิดอาหารเป็นพิษ