บุกจับ 5 คนร้ายแก๊งค้ายา ดัดแปลงรถ 6 ล้อ ขนยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร.พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส.พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต. อดิศ เจริญสวัสดิ์ ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.ทิวาพงษ์ พลูโต ผกก.2 บก.ปส.3 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายจำนวน 5 คน รถยนต์บรรทุกหกล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ซึ่งมีการดัดแปลงพื้นกระบะ จากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่กว่า 3 ล้านเม็ด โดยจับกุมได้ที่โกดังให้เช่า ม.7 ซ.สุขสมบูรณ์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เหตุเกิดเวลา 22.00 น.วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมขบวนการยาเสพติด โดยมีการขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่ มาที่โกดังแห่งนี้เพื่อกระจายยาเสพติด โดยมีชาย 1 คนทำหน้าที่ขับรถยนต์เก๋งเป็นคนดูต้นทาง แล้วมีรถบรรทุกหกล้อที่ดัดแปลงกระบะขนยาบ้าขับตามหลังมาโดยมีชาย 2 คนเป็นผู้ขับขี่และโดยสารข้าง
กระทั่งช่วงเย็น รถทั้งหมดได้เดินทางมาถึงโกดังที่จะมีการกระจายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมโดยได้ชายที่เฝ้าโกดังอีกจำนวน 2 ราย รวมเป็นผู้ต้องหา 5 ราย
ทั้งนี้ จากสัญญาเช่าพบว่าผู้เช่าคือนายมะโนลม (สงวนนามสกุล) อายุ 50ปี ซึ่งเป็น 1 ในผู้ต้องหาได้มาติดต่อขอเช่า โดยอ้างว่าจะมีการคัดแยกผักสด โดยในสัญญาเช่าระบุแบบปีต่อปีและค่าเช่าเดือนละ 12,000บาท