ลุ่มเจ้าพระยาน่าห่วง ชาวบ้านท้ายเขื่อน 450 ครัวเรือน หนีนอนริมถนน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยนาท ที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการจัดการบริหารลุ่มน้ำภาคกลาง จากการะแสข่าวเป็นที่จับตามอง เรื่องมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลบ่าลงสู่ภาคกลาง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อติดตามสถานการณ์ หลายรายบอกว่ามีบ้านอยู่ที่ท้ายเขื่อน อยากจะขึ้นมาดูให้เห็นกับตา เพื่อที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์
ล่าสุดน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯ ที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มลดลง ล่าสุดวัดได้ 2,748ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มลดลงวัดได้ 16.12ม.รทก. แต่อิทธิพลของพายุแมตโมเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องคงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 2,500 ลบ.ม./วิ เป็นวันที่ 4 ซึ่งระดับน้ำท้ายเขื่อนล่าสุดคงตัวใน 24 ช.ม.วัดได้ 15.94ม.รทก.
จึงแจ้งเตือนให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมรับมือระดับน้ำที่คาดว่าจะยกตัวขึ้น 5 – 10 ซ.ม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า
ส่วนที่บริเวณริมคลองมหาราช ทางหลวงชนบทหมายเลข ช.น.3018 พื้นที่ ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีชาวบ้านที่กังวลว่าจะถูกน้ำท่วม และที่ถูกน้ำท่วมแล้ว อย่างม.1 ม.2 และม.3 ต.โพนางดำออกที่คันดินแตก จนน้ำทะลักเข้าท่วม ได้ขนข้าวของทรัพย์สินของมีค่าขึ้นมากางเต็นท์สร้างเพิงพักชั่วคราวบนถนน โดยรวมทั้ง 2 ตำบล มีจำนวนกว่า 450 ครัวเรือน ทำให้เหลือช่องการเดินรถเพียง1 ช่อง โดยทางเทศบาลและทาหลวงชนบทชัยนาท ได้ทำป้ายให้ลดความเร็วมาติดเตือนผู้ใช้รถ เพื่อป้องกันด้วย
ชาวบ้านบอกว่าการออกมานอนริมถนนต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะการขับถ่ายที่ห้องสุขามีจำกัด หลายครอบครัวไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องไฟส่งสว่างต้องจุดตะเกียงใช้ชั่วคราวตามอัตภาพ อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่มีความกังวลทั้งเรื่องระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีก และห่วงทรัพย์สินทื่อยู่ภายในบ้านอีกด้วย