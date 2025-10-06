ไล่ล่าหนุ่มเสพยา ซิ่งเก๋งหนีด่าน หวิดชนตร. ค้นรถเจอยาบ้า 15 เม็ด เจอข้อหาพยายามฆ่า

รวบหนุ่มพกยาบ้า 15 เม็ด ซิ่งแหกด่าน อ่วมโดนข้อหาพยายามฆ่า
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.วีระยุทธ ศรีวรรณรมย์ รอง.ผกก.ป. พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป. นำโดย ร.ต.อ.สมศักดิ์ รวมสุข ร้อยเวร พร้อมด้วยสายตรวจโยธินร่วมกันจับกุมนายสุชน อายุ 30 ปี ชาวบ้านเวียงกลาง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ในข้อกล่าวหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือ ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) โดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลางยาบ้า 15 เม็ด รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีดำ ทะเบียนพะเยา 1 คัน โทรศัพท์มือถือ OPPO 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนบายพาสตะวันออก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ ระหว่างตั้งด่านอยู่มีรถเก๋งของนายสุชนขับมาจากทางแยกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น จึงเรียกตรวจ โดยรถคันดังกล่าวได้ชะลอเข้าข้างทาง ก่อนจะเร่งเครื่องในช่องรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกระโดดหลบเพื่อไม่ให้ถูกรถคันดังกล่าวชน ทำให้ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำรถจักรยานยนต์เร่งติดตาม จนกระทั่งสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวได้ โดยขณะจับกุมผู้ก่อเหตุมีท่าทางคล้ายผู้เสพยาเสพติดพูดจาวกวน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและตรวจค้นภายในรถ พบ ยาบ้า 15 เม็ดภายในรถ จากนั้นนำตัวไปตรวจหาสารเสพติด พบว่าได้มีการเสพยาบ้าและเฮโรอีนมาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป