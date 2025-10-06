ชาวบ้านชายแดน แห่กดเงินเยียวยา เผยมารอตั้งแต่ตี 1 เก็บไว้เป็นทุนใช้อพยพหากมีปะทะรอบใหม่

ชาวบ้านชายแดน แห่กดเงินเยียวยา เผยมารอตั้งแต่ตี 1 เก็บไว้เป็นทุนใช้อพยพ หากมีปะทะรอบใหม่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากก่อนหน้านี้ ชาวบ้านผิดหวังที่เดินทางไปกดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)แต่ไม่มีเงินเยียวยาของรัฐบาลที่ว่าจะชดเชยให้รายละ 2,000-5,000 บาท ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่แนวชายแดน และต้องอพยพจากสถานการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กรฏาคม
ในเวลาต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงว่าเงินเยียวยาของจังหวัดบุรีรัมย์ จะออกวันที่ 6 ตุลาคม ปรากฏว่าตั้งชาวบ้านแห่กันมากดเงินที่ตู้ ATM ตั้งแต่เวลา 01.00 น.คือตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
น.ส.เอ๋ (นามสมมุติ) หนึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ บอกว่าเห็นชาวบ้านตื่นกันมาตั้งแต่ตี 1 เพื่อเดินทางไปกดเงินจากตู้ ATM เพราะบางคนจะต้องไปทำงานตามไร่นาในตอนเช้า
นางสมจิตร ไชยวรรณ อายุ76 ปี กล่าวว่า ครอบครัวตนเองได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท วันนี้เบิกเงินสดที่ธนาคาร เพื่อนำไปซื้อข้าวสารไว้หุงและซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัว ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ให้ค่าน้ำมันรถที่พาอพยพหากเกิดมีการปะทะกันอีก เนื่องจากที่บ้านตนเองไม่มีรถยนต์
ขณะที่นายต้อน แซวประโคน อายุ 60 ปี ชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวด กล่าวว่า วันนี้ตนเองมาเบิกเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท แต่จะไม่นำไปใช้จ่าย จะเก็บไว้ใช้ตอนอพยพรอบที่2 หากมีการปะทะกันอีกเพราะไม่ไว้ใจเขมร
ด้านนายวัลลภ มีเวที ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส. )สาขาอำเภอบ้านกรวด กล่าวว่าตอนนี้ทางธนาคารมีการสำรองเงินสดสัปดาห์ละ 30 ล้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านจะไม่ให้เงินขาดอย่างแน่นอน