ญาติทยอยรับศพบำเพ็ญกุศล เหยื่อผู้คุมยิงคาบ้านพัก จบรักสามเส้า
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี นายณัฐพงศ์ เกลี้ยงพิบูล อายุ 45 ปี ตำแหน่ง พนักงานราชทัณฑ์ ได้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 มม. ยิงนายวิชิต ทองสิงห์ อายุ 42 ปี พนักงานราชทัณฑ์ และนางสาวตระกูล พันธุ์ไชย อายุ 48 ปี ผู้อำนวยทัณฑสถานพยาบาลเรือนจำกลางนครราชสีมา ที่บริเวณบ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย คือ นายวิชิต ทองสิงห์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนนางสาวตระกูล พันธุ์ไชย และนายณัฐพงศ์ เกลี้ยงพิบูล (ผู้ก่อเหตุ) ได้รับบาดเจ็บสาหัส และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมูลเหตุเกิดจากนายณัฐพงศ์ ผู้ก่อเหตุ หึงหวงนางสาวตระกูลอดีตภรรยาที่เพิ่งหย่าร้างกัน ซึ่งได้สะกดรอยตามนางสาวตระกูลอยู่ตลอดเวลา และเข้าใจว่า อดีตภรรยากำลังคบหากับนายวิชิต ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากเรือนจำกลางขอนแก่น ได้เพียง 2 เดือน จึงทำให้ตัดสินใจลงมือก่อเหตุสลดครั้งนี้
ล่าสุดวันนี้ (6 ต.ค.) ที่ห้องดับจิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ญาติของนางสาวตระกูล ได้มาติดต่อขอรับศพ และจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาในช่วงบ่ายวันนี้ ก่อนจะประกอบพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. ที่ วัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ส่วนนายณัฐพงศ์ (ผู้ก่อเหตุ) ญาติได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่ จ.สระบุรี และนายวิชิต ญาติได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้(5 ต.ค.) แล้ว