หนุ่มตกปลาลื่นตกฝาย น้ำเชี่ยวซัดจมหาย จนท.ค้นหาทั้งคืนยังไร้วี่แวว

หนุ่มโคราช ไปตกปลาริมฝายน้ำล้น คาด ลื่นไถลตกฝาย ถูกกระแสน้ำซัด กลืนร่างจมสูญหาย ชาวบ้าน-กู้ภัยค้นหาทั้งคืนยังไม่พบ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา ช่วงเวลา 19.00 น. วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา กู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดโนนไทย ได้รับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายใต้น้ำ ที่บริเวณฝานน้ำล้น บ้านด่านกรงกราง ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยรุดไปตรวจสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุเป็นฝายน้ำล้น ซึ่งสภาพน้ำค่อนข้างเชี่ยวกราก เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไหลลงลำน้ำซึ่งเป็นลำสาขาของลำเชียงไกร ทำให้ระดับน้ำช่วงนี้เพิ่มสูงและไหลเชี่ยว เบื้องต้นทราบจากญาติของผู้สูญหาย ว่า ผู้สูญหายแจ้งกับครอบครัวว่าจะออกมาตกเบ็ดหาปลาที่บริเวณฝายแห่งนี้ในช่วงเย็นประมาณ 16.30 น. แต่จนใกล้ค่ำก็ยังไม่กลับบ้าน จึงพากันออกตามหาตามเส้นทางไปฝายน้ำล้น ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอประมาณ และเข้าถึงค่อนข้างลำบาก เพราะเป็นทางดินเล็ก ๆ มีน้ำท่วมขังบางจุด รถใหญ่ไม่สามารถขับผ่านเข้าไปได้ ต้องเดินเท้าลุยเข้าไป จนไปพบรองเท้าของผู้สูญหายถอดวางไว้ริมฝาย ห่างออกไปเล็กน้อยพบเบ็ดตกปลา 1 คัน วางไว้ที่พื้นหญ้า จึงพยายามมองหาและตะโกนเรียกผู้สูญหายแต่ไปพบ จึงคาดว่า ผู้สูญหายจะพลัดตกลงไปในฝายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงร่วมกับญาติ ๆ ของผู้สูญหายและชาวบ้าน ลองเดินค้นหาอย่างละเอียดทั่วบริเวณ และขยายรัศมีการค้นหาออกไปตามลำน้ำ แต่ก็ไม่พบ จนเวลาประมาณ 22.00 น. จึงประสานขอรับการสนับสนุน ทีมมนุษย์กบ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 โคราช ให้มาช่วยค้นหาใต้น้ำ
ทีมมนุษย์กบได้รีบจัดทีม นำอุปกรณ์ประดาน้ำมาสมทบ โดยเข้าถึงที่จุดเกิดเหตุ ประมาณ 23.00 น. จากนั้น ได้โรยเชือกนำทางและสวมชุดอุปกรณ์ประดาน้ำ ลงไปดำค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำ ตั้งแต่บริเวณริมฝั่งไปจนถึงกลางลำน้ำช่วงหน้าฝายน้ำล้นซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว แต่ไม่พบร่างผู้สูญหาย จึงกระจายรัศมีค้นหาห่างออกไปอีประมาณ 300 เมตร ก็ไม่พบ จนเวลาประมาณ 01.30 น.ของวันนี้ (6 ตุลาคม 2568) จึงยุติการค้นหาก่อน และจะเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้งในเวลา 10.00 น. ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
