จนท. เผยคนร้ายปล้นทองห้างดัง 600 บาท คาดหนีออกนอกประเทศ สั่งตั้งจุดสกัดเข้มทุกเส้นทาง
ความคืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์คนร้ายบุกปล้นร้านทอง ภายในห้างดังแห่งหนึ่ง สาขาสุไหงโก-ลก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 ตุลาคม ล่าสุด หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งขยายผลติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจ หลังพบว่ารถกระบะที่ใช้หลบหนีเป็นรถที่ถูกปล้นมาก่อนหน้าในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อเวลา 17.20 น. ของวันเดียวกัน กลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือ บุกปล้นรถกระบะ 2 คัน ภายในบ้านพักใน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ก่อนจะนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุปล้นร้านทองในเวลาต่อมา
รถทั้งสองคันประกอบด้วย Isuzu D-Max สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กค 6521 นราธิวาส Toyota Vigo สีเทา ทะเบียน บท 7187 ปัตตานี เบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า 10 คน แยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปล้นรถ, กลุ่มปล้นทอง และกลุ่มโรยตะปูเรือใบพร้อมวางระเบิดเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยหลังเกิดเหตุคนร้ายคาดว่าหลบหนีผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลสากอ อำเภอแว้ง มุ่งหน้าออกช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและหลักฐานภายในจุดเกิดเหตุ เพื่อเก็บดีเอ็นเอและลายนิ้วมือแฝงที่อาจหลงเหลืออยู่ รวมถึงสอบสวนพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานร้านทองอย่างละเอียด
เบื้องต้นประเมินมูลค่าทองรูปพรรณที่ถูกปล้นไปประมาณ 600 บาท จากทั้งหมดราว 800 บาท ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเข้มทุกเส้นทาง พร้อมประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปิดช่องทางหลบหนี
ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลของรถกระบะทั้งสองคันที่ถูกปล้นไป ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1341 หรือ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง