น้ำป่าเอ่อท่วมหน้า รพ.ยุพราชตะพานหิน พิจิตร แนะผู้ป่วยอาการไม่มาก รักษา รพ.ข้างเคียง

น้ำทะลักท่วมโรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จ.พิจิตร ขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก จ.พิจิตร ไม่ได้รับน้ำจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมอย่างเดียว แต่ยังรับน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์อีกด้วย ล่าสุดน้ำป่าทะลักท่วมบริเวณ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน เรียบร้อยแล้ว นพ.วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผอ.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมเจ้าที่ใช้กระสอบทราย ทำเป็นพนังกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้เข้าท่วม รพ. เนื่องจากเกรงว่าผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ น้ำในแม่น้ำน่านยังทะลักเข้าท่วมวัดเทวปราสาทและตลาดตะพานหิน
นพ.วิศิษฏ์กล่าวว่า น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากท่วมหน้า รพ.ยุพราชตะพานหิน ตั้งแต่เมื่อวาน เข้ามาบริเวณถนนของ รพ. ซึ่งเมื่อคืนปริมาณน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากกระสอบทรายกั้นน้ำด้านเหนือแตก ทำให้น้ำเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงระดมกระสอบทรายทำเป็นพนัง ไม่ให้น้ำท่วมใน รพ. ซึ่งขณะนี้สามารบล็อกน้ำได้แล้ว
นพ.วิศิษฏ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังให้การรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยไอซียู คนไข้นอกได้ แต่รับเท่าที่จำเป็น เนื่องจาก น้ำท่วมถนนทางเข้า รพ. ซึ่งทางเจ้าหหน้าที่นำกระสอบทรายทำเป็นทางเดินเข้าออก รพ.แล้ว
ส่วนที่เทศบาลอำเภอบางมูลนาก เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการระบายน้ำท่วมขัง หลังจากมวลน้ำน่านไหลผ่านปริมาณมาก โดยแม่น้ำน่านที่ไหลผ่าน อ.บางมูลนาก มีระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังมีมวลน้ำน่านตอนบนไหลบ่าลงมาจาการที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ประกอบกับมวลน้ำสะสมในพื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้แม่น้ำน่านล้นทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซึ่งเป็นย่านตลาดร้านค้า ชุมชนเทศบาลเมืองบางมูลนาก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางมูลนากจึงนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งด้านหลังตลาดสด เพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลทะลักย้อนท่อระบายน้ำเข้ามาในเขตพนังกั้นน้ำ แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเขตเศรษฐกิจชั้นในของเมืองบางมูลนาก ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางมูลนากเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดของจังหวัด ก่อนที่น้ำน่านจะไปประจบกับแม่น้ำยม ที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองบางมูลนากได้ตั้งแนวกระสอบทรายสูงกว่า 5-6 ชั้นอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้แม่น้ำน่านไหลทะลักเข้ามา ซึ่งขณะนี้แม่น้ำน่านอยู่สูงกว่าแนวกั้นมากกว่า 70 เซนติเมตร โดยชาวบ้านที่อยู่นอกแนวเขตคันกั้นน้ำยอมถูกน้ำท่วมภายในบ้านเพื่อรักษาตลาด ย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ประชาชนสามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อของทำธุรกรรมต่างๆ ได้
ผู้ประกอบการร้านค้ารายหนึ่งบอกว่า ภายในตลาดมีแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ แต่เทศบาลสูบน้ำออก ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว ส่วนข้างนอกแนวกั้นยังมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต่างจากเมื่อวาน หลังจากนี้จะทำความสะอาดร้านและเปิดขายของต่อไป
ด้าน รพ.ยุพราชตะพานหิน อัพเดต ณ เวลา 10.30 น. ว่าสถานการณ์ขณะนี้น้ำยังเอ่อขึ้นบนถนนเรื่อยๆ มีทุกภาคส่วนมาช่วยป้องกันน้ำเข้า รพ. ทั้ง นพ.สสจ.พิจิตร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ
รพ.ขอความร่วมมือ ดังนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก ขอให้ไปรักษา รพ.สต.ใกล้บ้าน และโรงพยาบาลข้างเคียง หาก รพ.ป้องกันน้ำได้สำเร็จ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ