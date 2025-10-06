แม่เด็ก7ขวบ แฉญาติครูฟุตเหล็กขู่ อ้างมีทนาย3คน ถ้าไม่ยอมจบลากขึ้นศาลจ่อสู้ยืดยาว
เมื่อ 09.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม แม่ของ “น้องพอร์ช” เด็กนักเรียนชายอายุ 7 ปี ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านแม่จาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้นำลูกชายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม โดยมีอัยการ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก และสหวิชาชีพ ร่วมสอบร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด หลังเกิดเหตุถูกครูชายทำร้ายร่างกาย
ส่วน ครู ก่อเหตุชื่อเล่น ครูช. อายุราว 26 ปี ชาวจังหวัดลำปาง ใช้ฟุตเหล็กฟาดใส่ใบหน้า และแก้มของน้องพอร์ชหลายครั้งจนบอบช้ำ หนูน้อยเผยอาการเจ็บเริ่มทุเลาลงบ้าง แต่ยังมีร่องรอยฟกช้ำให้เห็นชัด
ด้านแม่ของน้องพอร์ช เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ทราบเรื่อง การสั่งย้ายครูรายนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แล้ว แต่แม่ไม่พอใจ และอยากให้ สั่งออกเท่านั้น เพราะเกรงจะไปก่อเหตุซ้ำกับเด็กคนอื่น ยืนยันต้อง “ออกจากราชการ” เท่านั้นถึงจะรับได้
ซ้ำร้าย ช่วงเช้าแม่ยังได้รับคลิปเสียงจากชาวบ้าน แจ้งว่ามี ฝ่ายญาติของครูโทรมาพูดคุยกับคนในหมู่บ้าน พยายามกดดันให้ยุติคดี อ้างว่าครอบครัวครู รู้จักทนายเก่ง ๆ ถึง 3 คน ถ้าไม่ยอมจบเรื่องจะลากสู้กันในศาลจนยืดยาว ทำให้สร้างความไม่สบายใจแก่แม่เด็กอย่างมาก
ขณะเดียวกัน นายชลธานี เชื้อน้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ลำปาง พรรคประชาชน พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าสังเกตการณ์ และสอบถามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเอง ยืนยันจะไม่ปล่อยให้แม่ และเด็กเผชิญเหตุลำพัง มีผู้สื่อข่าวเฝ้าติดตาม และทีม ส.ส. พร้อมยื่นมือช่วยดูแลด้านคดีอย่างต่อเนื่อง