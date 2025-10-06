ไปไม่ถึงที่หมาย รถตู้โดยสาร พาคนไปรพ. เจอรถบรรทุกยูเทิร์นตัดหน้า ดับ 1 เจ็บอีก 9
เมื่อเวลา 07.05 น. วันที่ 6 ตุลาคม พ.ต.ต.สันติพงศ์ ค้ำจุน สว.สอบสวน ได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถหกล้อ บริเวณ จุดยูเทิร์นหน้าวัดลาวทอง ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงได้รุดไปรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย เบื้องต้นพบว่า มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 10 ราย เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งรพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช
จากการสอบสวน เบื้องต้น รถตู้ ทะเบียนอุทัยธานี กำลังจะเดินทางมาตามเส้นทางชัยนาท-สุพรรณบุรี กำลังจะไปส่งผู้โดยสารที่ รพ.ธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งมีผู้โดยสารมา จำนวน 10 ราย หญิง 6 ราย และ ชาย 4 ราย พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ได้มีรถบรรทุกหกล้อตู้ทึบ กลับรถอย่างกะทันหัน บริเวณจุดยูเทิร์นดังกล่าว ทำให้รถตู้ที่ขับมาเส้นทางตรง เบรกรถไม่ทัน ชนท้ายรถบรรทุกทันที รถตู้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้อง
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยรายงานล่าสุด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เป็นชาย 1 ราย ที่นั่งโดยสารด้านหน้ารถ โดยบาดเจ็บสาหัส สภาพขาขาด และได้รับแรงกระแทกอย่างแรง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถบรรทุกมาสอบปากคำที่สภ.เมืองสุพรรณบุรี พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป