เจ้าอาวาสวัดดัง ยอมรับใช้สายยางฟาดพระลูกวัดจริง อ้างโมโหจับได้เสพยาในกุฏิ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ได้นำคลิปพระสงฆ์ทำร้ายร่างกายพระลูกวัด ความยาว 1 นาที 18 วินาทีเศษ มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมกับระบุข้อความว่า “เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ตื้บพระลูกวัดหลังจับได้ว่าพระลูกวัดเสพยา ก่อนหน้านี้มีพระลูกวัดอีก 1 รูป โดนในลักษณะเดียวกัน แต่รูปนั้นโดนฉับหัวแบะอาการสาหัส โดยเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา
ก่อนหน้าที่เจ้าอาวาสจะลงมือ พระในวัดไปแจ้งญาติของเจ้าอาวาสไว้ก่อน (ผญ.เสื้อดำ) เพราะรู้ว่าเจ้าอาวาสมักใช้ความรุนแรงจัดการปัญหากับพระลูกวัด หากสังเกตในคลิปจะเห็นผู้หญิงเสื้อดำเดินมาหยิบมีดออกจากบริเวณดังกล่าวมิเช่นนั้นอาจบานปลายถึงแก่ชีวิตพระลูกวัดได้
ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านเล่าว่าพระเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเป็นพระที่ดีมากเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน เป็นพระที่ดีพึ่งพาอาศัยได้ในหลาๆเรื่อง แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไรถึงมีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิม บางวันก็ใช้เสียงตามสายประกาศด่าชาวบ้านด้วยคำหยาบคาย แม้สิ่งที่พระลูกวัดเสพยาจะเป็นสิ่งที่ผิดจริงหรือไม่จริง แต่ควรจะใช้กฎหมายในการจัดการปัญหา ไม่ใช่ความรุนแรง #กาญจนบุรี #ต้นอ้อเป็นหนึ่ง #พระตื้บลูกวัด” และนอกจากนี้ใต้โพสต์ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้นำภาพพระลูกวัดที่เคยถูกเจ้าอาวาสทำร้ายมาแปะเอาไว้ด้วย หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 08.00 น.ที่ 6 ตุลาคม พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รอง.ผกก.สส.สภ.ไทรโยค พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ไทรโยค เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บ้านวังสิงห์ หมู่ 2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ไปถึงพบเจ้าอาวาสที่ปรากฏในคลิปขณะทำร้ายร่างกายพระลูกวัดอยู่ภายในวัดเพียงรูปเดียว
จากการสอบถามทราบว่า รองเจ้าอาวาสและพระลูกวัดรูปอื่นๆ ได้หนีออกจากวัดไปหมดแล้วตั้งแต่วานนี้ (5 ต.ค.) โดยไม่มีใครทราบว่ารองเจ้าอาวาสและพระลูกวัดที่หนีออกไปนั้นไปจำพรรษาที่วัดไหน
โดยจ้าอาวาสได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ไทรโยคว่า อาตมายอมรับว่าได้ลงมือทำร้ายพระแบงค์ พระลูกวัดจริง ส่วนสาเหตุที่ลงมือเนื่องจากอาตมาได้เข้าไปตรวจความเรียบร้อยภายในกุฏิที่พระแบงค์อาศัยอยู่ ปรากฏว่าภายในกุฏิพบอุปกรณ์การเสพยาบ้า อาตมาจึงเกิดความโมโห แล้วใช้สายยางตีพระลูกวัดรูปดังกล่าวไปหลายครั้งตามที่ปรากฏในคลิป
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัด อายุ 58 ปี เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2568 พระแบงค์ อายุ 34 ปี พระลูกวัดที่ถูกทำร้าย ได้เข้าพบ ร.ต.ท.ศรัณย์ ติ๋วโวหาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ได้รับแจ้งความไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป
โดยเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2568 พระแบงค์ อายุ 34 ปี พระลูกวัดซึ่งเป็นชาวตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้แจ้งความเอาไว้ว่า เวลา 17.00 น .ขณะที่อาตมาพักอยู่ในกุฏิ ต่อมาได้ยินเสียงเจ้าอาวาสที่พักอยู่กุฏิใกล้กัน ตะโกนด่าออกมาเสียงดังในลักษณะการข่มขู่ พระลูกวัดรูปอื่นๆ ที่ได้ยินต่างก็เกิดความหวาดระแวงไปตามๆ กัน
ต่อมาเจ้าอาวาสได้เดินลงมาจากกุฏิ พร้อมกับให้รองเจ้าอาวาสวัดเดินขึ้นมาหาอาตมาพร้อมกับแจ้งว่าให้อาตมาลงไปหาเจ้าอาวาสเพื่อรับโทษ ซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าไปรับโทษสาเหตุเกิดมาจากอะไร
จนกระทั่งเวลา 21.09 น. เจ้าอาวาสได้ถือมีดที่ใช้สำหรับตัดอ้อย เดินขึ้นมาหาอาตมาบนกุฏิ จากนั้นเจ้าอาวาสจึงเดินลงไปรออยู่ที่หน้าบันได อาตมาเกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงยอมเดินลงไปหา เมื่อไปถึงก็ถูกเจ้าอาวาสใช้สายยางรถน้ำที่วางอยู่บริเวณดังกล่าวฟาดใส่ตามลำตัวอาตมาไปหลายครั้ง จนอาตมาเจ็บและทนไม่ไหวจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
หลังจากนั้นเวลาประมาณ 22.30 น. อาตมาจึงตัดสินใจเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสดังกล่าว