อยุธยาท่วมแล้ว 11 อำเภอ บางบาลท่วมนานนับเดือน บางหลังประชาชนใช้เรือเป็นที่นอน

อยุธยาท่วมแล้ว 11 อำเภอ บางบาลท่วมนานนับเดือน ขณะที่บางหลังประชาชนใช้เรือเป็นที่นอน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และ คลองสาขา หลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 10 – 15เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานผลกระทบน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 11 อำเภอ 141 ตำบล 826 หมู่บ้าน กว่า 43,882 ครัวเรือน
โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบางบาล ถูกน้ำท่วม 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน 6,197 ครัวเรือน ถนนทางเข้าชุมชนถูกน้ำท่วม หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมมาแล้ว 1-2 เดือน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บางครอบครัวขาดรายได้
ที่ชุมชน ม.2 ต.วัดตะกู อ.บางบาล พบว่าระดับน้ำท่วมเต็มพื้นที่ในชุมชน น้ำท่วมสูงบ้านเรือนบางหลัง น้ำท่วมถึงพื้นบ้าน บางรายไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ไปอาศัยอยู่บ้านญาติ ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกชุมชนเพื่อออกไปทำงานและออกไปซื้ออาหาร
ที่บ้านของนายประสิทธิ์ กิจนิยม อายุ 78 ปี อาชีพช่างตัดผม บ้านถูกน้ำท่วมถึงชั้น 2 ของตัวบ้านแล้ว อาศัยอยู่กับน้องชาย น้ำท่วมสูงจนถึงบ้าน ซึ่งบ้านเป็นใต้ถุนสูง อาชีพเดียวที่เลี้ยงตัวก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องนำเรือไฟเบอร์มาทำที่นอนเตรียมเอาไว้ เพราะน้ำท่วมสูงกว่านี้คงไม่ที่นอนต้องนอนในเรือ ข้าวของคงต้องยอมเสียหายหนุนเอาไว้แล้ว ขอให้ที่นอนที่อยู่ในบ้านได้พอ