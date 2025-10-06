นับถอยหลัง’ยี่เป็ง’เชียงใหม่ จุดผางประทีป-ลอยโคมสุดยิ่งใหญ่ สืบสาน’ล้านนาบูชาแสงไฟ’

นับถอยหลัง’ยี่เป็ง’เชียงใหม่
จุดผางประทีป-ลอยโคมสุดยิ่งใหญ่
สืบสาน’ล้านนา บูชา แสงไฟ’
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว น.ส.ปาริฉัตร เศวตเศรณี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Yi Peng Lanna Light Festival 2025-ล้านนา บูชา และแสงไฟ
ปีนี้จัดภายใต้โครงการยกระดับเทศกาลยี่เป็ง 2568 หรือ Chiang Mai Two Moon 2025 เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง ที่สะท้อนศรัทธาและความงดงามทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมต่อยอดเป็น Soft Power และยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนางานท้องถิ่นศักยภาพสูงไปสู่เทศกาลระดับนานาชาติ
นายวีรพงศ์กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสูงและความพร้อมในการจัดเทศกาลยี่เป็งที่กำลังจะถึงนี้เป็นอย่างดี โดยปีนี้มีการรีแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นสร้างภาพลักษณ์ให้เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่มีความแตกต่างจากเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆ อีก 76 จังหวัด โดยใช้แสงไฟ การลอยกระทง และการปล่อยโคมมาเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการตอกย้ำและส่งเสริมนโยบายสำคัญ 12 เดือน 12 เทศกาล ให้เชียงใหม่สามารถเที่ยวได้ 365 วัน ควบคู่กับการชู Soft Power ด้านวัฒนธรรมให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง
“ส่วนการปล่อยโคมลอยที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์และเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวอีกหลายคนนั้น ปีนี้มีการจัดพื้นที่สำหรับการปล่อยโคมให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีตลอดช่วงสิ้นปีนี้”
นางละเอียดกล่าวว่า เทศกาลยี่เป็งถือเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ เพราะยี่เป็งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของผู้คนชาวล้านนา เป็นความภูมิใจของเมืองเชียงใหม่ ด้วยเสน่ห์ที่มาจากรากเหง้าจริงๆ เราจึงพยายามเล่าเรื่องที่งดงามแต่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะยามค่ำคืนที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งภาคเอกขนและชุมชนร่วมกันจัดขึ้นในเดือนที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
นางเสาวคนธ์กล่าวว่า เราเน้นการสืบสานกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” คือการจุดเทียนดวงน้อยๆ ส่องแสงไฟระยิบระยับมากกว่า 1 แสนดวง บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 4 แจ่งเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อบูชาและขอโทษสิ่งที่เป็นมงคลตามประเพณีด้วยแสงไฟ สิ่งเหล่านี้คือ “ฮีตฮอย” หรือร่องรอยของชาวล้านนา ที่จะทำกันในเดือนยี่ โดยปีนี้ไฮไลต์สำคัญนอกจากพิธีเปิดและขบวนแห่ช่างฟ้อนกว่า 500 คน ในวันที่ 3 พฤศจิกายนแล้ว จะมีการจุดผางประทีปมากกว่า 5,000 ดวงที่แจ่งหัวลิน เพื่อให้เกิดความสว่างไสวใหญ่ที่สุดสร้างความประทับใจแห่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะมาร่วมกิจกรรมในช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน
น.ส.ปาริฉัตรกล่าวว่า ตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้เฉพาะกิจกรรม Chiang Mai Two Moon 2025 น่าจะทะลุเกิน 200,000 คน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาท
นายวัชรายุธ์กล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยช่วง 3 เดือนสุดท้ายตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม มากกว่า 3 ล้านคน มีรายได้กระจายหลักหมื่นล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวไทยมากสุดเฉลี่ย 70-80% ต่างประเทศ 20-25% แม้นักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดลงแต่ยังครองอันดับ 1 ตามด้วยเกาหลี ส่วนนักท่องเที่ยวระยะไกลยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ขณะนี้ ททท.ทุกสาขากำลังเร่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลยี่เป็งไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนให้เดินทางมาท่องเที่ยวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในปี 2568 นี้ ประกอบด้วย Yi Peng Market & Networking ที่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกว่า 60 คู่ได้มีโอกาสมาสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Yi Peng Journey Package & Yi Peng Passport ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นการรวมโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรม ร้านอาหาร สปา และงานหัตถกรรม พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวล่ารางวัล และกิจกรรม Yi Peng Cultural Night Walk ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน เป็นประดับตกแต่งเส้นทางกลางเมืองเชียงใหม่ในธีม “ล้านนา บูชา และแสงไฟ” ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมความสวยงามของแสงไฟ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. พบกับขบวนรถยี่เป็งสุดยิ่งใหญ่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอชมความสวยงามกันอย่างคึกคัก
สวยด้วยแสงไฟ อย่าลืมไปแอ่ว…ยี่เป็งเชียงใหม่