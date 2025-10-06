บรรจุศพ เจ๊เกียว รอกำหนดพระราชทานเพลิง ‘อัสนี’ ลูกชายเผย แม่ให้นำร่างไว้ที่บ้านจัดพิธีแบบโบราณ ตั้งเมรุลอยในอู่เชิดชัย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สถานที่จัดงานดับพิธีการบำเพ็ญกุศล “เจ๊เกียว” นางสุจินดา เชิดชัย อายุ 88 ปี เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยและเจ้าของอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอู่ต่อรถบัสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมทั้งภาวะไตวายเรื้อรังที่โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีบุตรชาย-บุตรสาว ประกอบด้วย นายอัสนี เชิดชัย อดีต ส.ส บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมนายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นางสาวกฤตินี เชิดชัย นางลินดา เชิดชัย และลูกหลานให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คหบดี นักธุรกิจและผู้รู้จักมักคุ้นได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
เมื่อเวลา 10.30 น.พระราชวัชรคุณบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดด่านใน อ.ด่านขุนทด และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมพระครูวรนายกสิทธาคม (พระมหาต่อ ธรรมรังสี) รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน โคราช เกจิอาจารย์เชี่ยวชาญด้านอักขระยันต์และอาคมขลังชื่อดังภาคอีสานและพระเถระรวม 4 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ เวลา 13.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลเทศอานิสงส์ 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 89 รูป สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลและวางดิน เงิน ทองและดอกกุหลาบ ก่อนนำบรรจุในโลงเย็น รักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อย โดยตั้งไว้ภายในอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม
นายอัสนี ลูกชายคนโต “เจ๊เกียว” กล่าวว่า แม่บอก เอาแม่ไว้บ้านนะแล้วทำพิธีแบบโบราณ ตนก็ฟังแล้วมาแกะคำพูด จึงเป็นที่มาการจัดงานศพ ซึ่งทางครอบครัวใช้พื้นที่ในอู่เชิดชัย จัดสร้างเมรุลอยหรือเมรุเผาศพชั่วคราว อย่างไรก็ตามต้องรอกำหนดพระราชทานเพลิงศพ คาดประมานเดือนธันวาคมหรือมีนาคมนี้
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เจ็เกียว” เป็นไอดอลการสร้างเนื้อสร้างตัว ประวัติการศึกษามิได้จบปริญญาตรี ซึ่งไม่เป็นเครื่องชี้วัดองค์ความรู้ ถือเป็นตัวอย่างให้กับนักธุรกิจทั้งประเทศ “เจ๊เกียว” ทำธุรกิจไม่ใช้ความขยัน หมั่นเพียรอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และหลักการบริหารใช้ outsource มาช่วยเป็นนวัตกรรมการบริหาร จัดการ ทั้งนี้ยังเป็น influencer คนไทยทั้งประเทศรู้จัก “เจ๊เกียว” หากโพสต์อะไรออกไป สามารถเรียกยอดไลค์ ยอดติดตามได้ค่อนข้างมาก “เจ๊เกียว” จึงเป็นนักธุรกิจชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์รวมถึงรถทัวร์ สุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเชิดชัย