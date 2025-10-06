นายก อบจ. ปะทะคารมภาคปชช. ท้าให้ลาออก ทำอควาเรียมหอยสังข์เอง ลั่นแต่ไม่มีเงินซื้อเสียง

ปะทะเดือดต่อหน้ารองประธานสภาคนที่ 1 ขณะลงพื้นที่อควาเรียมหอยสังข์ นายก อบจ.ฟิวส์ขาด ด่าภาคประชาชน ‘สันดาน’
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อสถาบันนิติบัญญัติที่พึ่งของประชาชน ประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร, รองประธานสภา, สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วม
นายไชยากล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา ทำให้งานไม่ขับเคลื่อน ส่งผลกระทบถึงความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ อยากให้ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มองว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้รับในพื้นที่มากกว่าความขัดแย้งทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องประชุมสภา อบจ.สงขลา ชั้น 4 จากนั้นได้ลงพื้นที่อควาเรียมหอยสังข์เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อควาเรียมหอยสังข์ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ครบวงจร ศูนย์ประชุมสัมมนาริมทะเลสาบสงขลา และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใก้ลเคียงเป็นพื้นที่สวนสาธารณธขนาดกลาง เพื่อนำข้อมูลในการลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป
พร้อมกันนี้ นายปรีชา สุขเกษม ศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมเครือข่ายภาคประชาชน เข้ายื่นหนังสือไม่เห็นด้วยกับการยกที่ดินเพื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อควาเรียมหอยสังข์ ทั้งหมด 93 ไร่ มูลค่า 1 พันล้านบาทให้เอกชนเช่า แต่เห็นด้วยกับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ในอควาเรียมหอยสังข์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จ แม้จะใช้งบประมาณไปแล้ว 1,400 ล้าน และสร้างมานาน 16 ปีแล้ว
ทั้งนี้ นายปรีชาได้พยายามอธิบายเหตุผลความกังวลหากมีเอกชนมาดำเนินการในโครงการนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่ต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลามาใช้ในแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของนักศึกษา เพราะหากที่ดินต้องเป็นของเอกชนก็เป็นไปได้ยากที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ระหว่างนั้นได้มีการปะทะคารมกันกับนายก อบจ.สงขลา โดยนายสุพิศบอกว่า ไม่ทำอควาเรียมหอยสังข์ก็ได้ ให้คนที่เกลียดตนมาทำให้สำเร็จก็ได้ แล้วตีมือนายปรีชาเสียงดัง บอกว่าได้ ให้นายกลาออกแล้วตนจะเป็นแทน
ทำให้นายก อบจ.บอกว่า ก็ให้มาลงเลือกตั้ง นายปรีชาจึงบอกว่า ไม่มีเงินซื้อเสียง ทำให้วงแตก จนกระทั่ง นายก อบจ.สงขลาชี้หน้า ลงท้ายด้วยคำว่า “สันดาน” รวมถึงเลขานายก อบจ.ก็ชี้หน้านายปรีชาเช่นเดียวกัน ก่อนจะมีการกันออกไปทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้านายไชยา
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันในประเด็นการให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อทำอควาเรียมหอยสังข์ ซึ่งนายก อบจ.บอกว่า ไม่เคยบอกว่าจะให้เอกชนเช่า ในขณะที่ภาคประชาชนเองก็ไม่เคยมาถามตนในเรื่องนี้
นายปรีชากล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนพยายามที่จะชี้แจงให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรรับทราบปัญหา หากมีการให้เอกชนมาดำเนินการโครงการในพื้นที่การเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งตนบอกมาตลอดว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในอาคารอควาเรียมหอยสังข์ แต่ก็ควรจะมีการหารือ หรือมีแผนรองรับ แต่ก็ไม่ทันได้อธิบายให้จบ